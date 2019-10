Po třech dnech. Aktivisté ukončili protest proti těžbě uhlí

Skupinka aktivistů ukončila téměř třídenní protest proti těžbě uhlí na velkorypadle v lomu ve Vršanech na Mostecku. ČTK to řekla jedna z aktivistek. Na stroj vylezlo osm osob v úterý ráno na protest proti zvažovanému prodeji elektrárny Počerady firmě Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Po 60 hodinách sestoupili dolů po žebříku. Policie je na místě zajistila.

Aktivisté z hnutí Against Coal vedle zastavení těžby uhlí žádali, aby ministerstvo životního prostředí zamítlo výjimku z emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice, která stejně jako lom Sev.en Energy patří. Jak dnes zjistila ČTK, o výjimce rozhodne ministerstvo v první polovině listopadu. Na to se odvolali také aktivisté; v krátkém videu na twitteru uvádějí, že tak dlouho na rypadle čekat nebudou.

"Svou akcí jsme chtěli dodat odvahu lidem. Vláda a politici při řešení klimatické krize selhávají. Teď je to na nás všech," uvádějí maskovaní aktivisté na videu.

"Osoby zajistíme, provedeme ověření totožnosti a projednání podezření z přestupkové činnosti," řekla ČTK mluvčí policie Jana Slámová.

Kolesové rypadlo K800, které aktivisté obsadili, těží skrývku na slatinské výsypce, těžbu uhlí tak zásadně neohrozili. Stroj o hmotnosti 1400 tun je vysoký 31 metrů a 75 metrů dlouhý.