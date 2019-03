Počasí jako na horské dráze. Teploty půjdou nahoru i dolů

Teploty budou v příštích dnech značně kolísat. V neděli vyšplhají až k 19 stupňům, hned v pondělí o deset i více stupňů spadnou. Znovu se má oteplit před víkendem, kdy má být kolem 15 stupňů Celsia. Další týdny mají být teplotně průměrné či slabě nadprůměrné, také srážek má spadnout podobné množství, jaké bývá v tomto období roku obvyklé. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíční prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

O něco teplejší, než udává dlouhodobý průměr, by měl být jen týden od 8. dubna, ostatní týdny zřejmě nevybočí z průměrných hodnot. Z nadcházejících čtyř týdnů bude nejchudší na srážky pravděpodobně ten nadcházející. "Z hlediska celkového množství srážek by mělo být období od 18. března do 14. dubna průměrné, ale s hodnotami blíže k nižším hodnotám, než je dlouhodobý úhrn srážek," dodali meteorologové.

Průměrná teplota v České republice od poloviny března do poloviny dubna činí rovných šest stupňů Celsia. Nejchladněji bylo v tomto období v roce 2013 s průměrnou teplotou 1,3 stupně, nejtepleji naopak v roce 1974, kdy průměrná teplota dosáhla 9,5 stupně.