Jaro v nedohlednu. Ani na Velikonoce se výrazně neoteplí

V úterý sice nastane astronomické jaro, ale v Česku bude nadále převládat spíše zimní ráz počasí. Pravého jarního počasí se lidé zřejmě nedočkají ani o Velikonocích, které letos připadají na přelom března a dubna. Příští dva týdny mají být jen podprůměrné teploty a výraznější oteplení čekají meteorologové až v první polovině dubna. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který na webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Po přechodném oteplení se k nám vrátilo zimní počasí, které se bude jen velmi pomalu měnit do jarního. Očekáváme, že průměrná teplota v nejbližších dvou týdnech zůstane pod hranicí normálních hodnot. Až v první polovině dubna by se teploty měly dostat do hodnot běžných pro danou roční dobu," uvedli meteorologové.

Srážek, ať už v podobě deště, nebo sněhu, má být v období od 19. března do 15. dubna méně, než bývá v tomto období roku obvyklé.

Před týdnem padaly v Česku teplotní rekordy, nejvyšší hodnotu, 19,5 stupně Celsia, naměřili v neděli v Praze-Karlově. V pátek se ale výrazně ochladilo, začalo sněžit a mrzne i přes den. Silný vítr o tomto víkendu navíc snižuje takzvanou pocitovou teplotu hluboko pod bod mrazu.

Příští týden se má mírně oteplit. Ještě v pondělí se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od minus tří do plus jednoho stupně Celsia, v úterý už by neměly spadnout pod nulu. O víkendu se maxima vyšplhají k deseti stupňům Celsia, v noci však bude i celý příští týden mrznout.

Průměrná teplota v nadcházejících čtyřech týdnech je rovných šest stupňů Celsia. Nejchladněji bylo mezi polovinou března a dubna v roce 2013, kdy teplota v průměru dosáhla jen 1,2 stupně Celsia. Naopak nejtepleji bylo touto dobou v roce 1974 s průměrnou teplotou 9,5 stupně.