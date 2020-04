Počet dopravních nehod klesl v porovnání března s lednem o čtvrtinu

Podle statistiky nehodovosti, kterou měsíčně zveřejňuje Policie ČR, došlo v březnu ke snížení počtu nehod v porovnání s dalšími měsíci letošního roku. Velký vliv má samozřejmě stále trvající nouzový stav a omezení dopravy v důsledku pandemie koronaviru. V prvním čtvrtletí roku 2020 Policie České republiky šetřila 21 506 dopravních nehod, při kterých bylo 103 osob usmrceno, 279 osob zraněno těžce a 3989 osob zraněno lehce. Dětská dopravní nadace (DDN), která pomáhá dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách, i přesto eviduje nové případy pomoci. Důvodem jsou fatální důsledky nehod, kdy v prvním čtvrtletí zahynulo o 17 procent více lidí než v loni.

Letošní březen byl jednoznačně nejpozitivnějším měsícem letošního roku, co se do počtu nehod týká. Policie České republiky šetřila 6135 dopravních nehod, což je o 17 procent méně než v únoru, a dokonce o 23 procent méně než v lednu. I přes tento fakt byly bohužel nehody vážnější a nedošlo k poklesu počtu usmrcených osob na českých silnicích, jak by se dalo očekávat. "Aktuální situaci v důsledku pandemie koronaviru se snažím vnímat pozitivně alespoň v tom, že máme více času věnovat se rodině, a vyhýbáme se tak i běžnému provozu na našich silnicích. Bohužel i přes výrazný pokles nehodovosti je stále velký počet lidí, který přijde o život při dopravní nehodě. I v Dětské dopravní nadaci evidujeme nové děti, které bohužel ztratily při nehodě jednoho nebo oba rodiče. V aktuální situaci je to pro celou rodinu ještě náročnější a smutnější než jindy," řekla Karolína Topolová, předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace, maminka šestileté holčičky a také generální ředitelka největšího prodejce ojetých automobilů u nás AAA Auto.

V prvním čtvrtletí roku 2020 Policie České republiky šetřila 21 506 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 103 osob usmrceno, 279 osob zraněno těžce a 3989 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 1372,5 milionu korun. Počet dopravních nehod ve sledovaném období je za posledních pět let nejnižší, i přesto, že zemřelo 103 lidí. Od roku 1980 byl nejnižší počet úmrtí v roce 2017 (86), a naopak nejvyšší v roce 1994 (305). Obětí nehod se nejčastěji stal řidič motorového vozidla (43 %) a chodec (26 %).

"Jako maminka šestileté dcery i ředitelka společnosti, která vloni prodala již více než 86 000 automobilů v rámci skupiny Aures Holdings, považuji za povinnost pomáhat dětem obětí dopravních nehod," uvedla Karolína Topolová. "Pandemie výrazně ovlivnila prodeje automobilů AAA Auto, proto jsme rozšířili škálu podporovaných organizací o dalších sedm a pevně věřím, že i to pomůže v urychleném boji s covidem-19," doplnila Topolová, která Dětskou dopravní nadaci podporuje již dvě dekády. Navíc podpořila z pozice generální ředitelky skupiny Aures Holdings i Červený kříž, moravské charity, Czech SAR team nebo pražské a plzeňské lékárníky, které pravidelně zaváží ochrannými pomůckami zaměstnanci AAA Auto.

Cílem Dětské dopravní nadace je zejména finančně pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách a také těm dětem, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé zdravotní následky. Nadace od svého založení poskytla dětem již téměř 12 milionů korun, a to zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu. Podrobnější informace o činnosti nadace a návod, jak zažádat o příspěvek mohou zájemci nalézt na webu.