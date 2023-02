Počet lidí s akutním respiračním onemocněním na Vysočině klesá

Počet nemocných, kteří se na Vysočině léčí kvůli akutnímu respiračnímu onemocnění, mírně klesl. Na 100 tisíc obyvatel asi půlmilionového kraje nyní připadá 1404 nemocných, před týdnem jich bylo 1605. Nejvyšší relativní nemocnost je od začátku epidemie v závěru loňského roku na Žďársku. V mezitýdenním srovnání nemocných přibylo pouze na Jihlavsku, výrazně jich ubylo na Havlíčkobrodsku.

"Když to porovnáme s předchozím týdnem, tak naštěstí opět došlo k poklesu o nějakých 12,5 procenta, což je dobrá zpráva. Věříme, že se tento trend už udrží," řekla v pondělí mluvčí krajské hygienické stanice Jana Böhmová. Laboratoře v uplynulém týdnu potvrdily 53 případů chřipky a devět případů nákazy RS viry, byly bez závažných průběhů.

Na Vysočině v pondělí skončily jarní prázdniny, týdenní přerušení výuky by se podle hygieniků mohlo v následujícím období promítnout snížením nemocnosti mezi školními dětmi. Nejvíc nemocných je ale dětí do pěti let. Společně s nemocností mladších školních dětí se zvedly počty nemocných na Jihlavsku, kde na 100 tisíc obyvatel nyní připadá 1628 nemocných, asi o 300 víc než před týdnem.

Na Žďársku připadá na 100 tisíc obyvatel 2083 nemocných, před týdnem jich bylo 2487. Při vrcholu epidemie předposlední týden loňského roku bylo v okrese při stejném přepočtu takřka 3800 nemocných.

Nejnižší nemocnost byla za uplynulý týden na Havlíčkobrodsku, kde v přepočtu na 100 tisíc obyvatel hygienici evidují 931 nemocných, před týdnem jich bylo o 700 víc. "Je dost možné, že rodiče vzhledem k tomu, že děti měly prázdniny, tak pokud onemocněly, je prostě nechali doma a přes lékaře to neřešili, pokud nebyl nějaký těžší průběh. Dopad prázdnin se ale určitě projeví až v tomto, popřípadě příštím týdnu," řekla Böhmová.