Počet nakažených v ČR stoupl. Je jich 631

V Česku je 631 případů nákazy novým koronavirem, který způsobuje onemocnění COVID-19. Údaj aktualizovaný k čtvrtečním 13.30 zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví. Oproti údajům z čtvrtečního rána počet nakažených stoupl o 59. Vyléčení zůstávají tři lidé. V Česku se nákaza koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli šíření koronaviru platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit.

Podle středečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je pět nemocných ve vážném stavu. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu dnes přijala Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Devětapadesátiletý muž je napojen na plicní ventilátor. Nemocnici vyčlenil stát spolu s pražskou Nemocnicí na Homolce pro pacienty v nejtěžších stavech s nákazou koronavirem.

Na přítomnost viru bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví z dnešního rána otestováno přes 9400 lidí. Ve středu laboratoře vyšetřily 1738 lidí.

Analyzovat testy na koronavirus by mohly také Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Státní veterinární ústav Jihlava. Zvládly by stovky analýz denně, sdělili zástupci ministerstva zemědělství. Úřad nabídku na využití jemu podřízených institucí navrhl ministerstvu zdravotnictví.

V Česku platí od půlnoci v souvislosti s bojem proti šíření nového koronaviru zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Ode dneška je také v prodejnách potravin nebo lékárnách doba mezi 10.00 a 12.00 vyhrazena pro lidi starší 65 let.

Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje 118 krajských, městských, soukromých a církevních zdravotnických zařízení, žádá stát o urychlenou dodávku ochranných pomůcek. Respirátory dvou nejvyšších tříd ochrany může nyní nakupovat pouze stát, na trhu ale chybí i jednorázové ústenky, rukavice a dezinfekce. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) informoval, že z Kyjeva ve čtvrtek v 11.00 vyletěl obří letoun Ruslan do Číny pro 106 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu, které dopraví do Česka. Už dříve do Číny odletělo z Česka pro zdravotnický materiál první letadlo Smartwings. Dopravce tam postupně vyšle sedm letadel do dvou čínských měst.