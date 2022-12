Počet poslaných SMS v Česku loni klesl o více než desetinu

Češi loni poslali z mobilních telefonů 5,72 miliardy krátkých textových zpráv SMS, což je o 11 procent méně než v předchozím roce. Za posledních pět let počet posílaných SMS klesl o 32 procent. Vyplývá to z údajů Českého telekomunikačního úřadu. V sobotu 3. prosince uplyne 30 let od odeslání první mobilní textové zprávy na světě.

Na jednu SIM kartu měsíčně připadá v průměru 33 odeslaných SMS. To je meziroční pokles o 13 procent. Před pěti lety připadalo na jeden mobil o 19 zpráv více. Přes 97 procent zpráv lidé odesílali po ČR, přičemž 48 procent směřovalo do vlastní sítě mobilního operátora.

Proti světu zaostalo Česko v posílání SMS na začátku o necelé tři roky. První zpráva odešla v tehdejší mobilní síti EuroTel. Právě EuroTel spustil první komerční síť GSM v České republice. V dalších letech zažily zprávy velký rozmach od infotextu přes MMS až po nejnovější RCS zprávy.

Klasickým rekordním obdobím jsou a vždy bývaly Vánoce a Nový rok. V prvních deseti letech existence SMS každým rokem padl rekord za předchozí období. Jenom v Česku se například ve vánočním týdnu v roce 2000 odeslalo na 27 milionů SMS.

V letech 2005 až 2015 se celosvětové množství SMS odeslaných za rok zvýšil z jednoho až na téměř devět bilionů zpráv. V Česku se na vyšším zájmu o posílání zpráv přičinily SMS brány, ze kterých bylo možné zprávu odeslat z internetu zdarma.

Rozmach SMS a MMS začal podle zástupců operátora O2 zpomalovat s nástupem chytrých telefonů s dotykovými displeji. Díky novým trendům se postupně změnily i nároky uživatelů, kteří si chtějí užívat i multimediální obsah bez limitů, vyšší míru interaktivity a vizuálně atraktivní formáty. Mezi ty patří WhatsApp či Viber fungující na principu rich messagingu, pomocí kterých je možné mezi uživateli zasílat zprávy zdarma.

Uživatelů SMS je v současné době celosvětově téměř šest miliard. Více než čtyři miliardy z nich využívají některou z dostupných rich messaging aplikací. To se projevuje i ve statistikách, které ukazují postupný odliv SMS ve prospěch datových přenosů. V následujících letech se sice očekává, že v komerčním využití bude prim hrát právě kanál RCS, tedy Rich Communication Services. Jak v obchodní, tak v běžné komunikaci ale budou SMS zprávy stále hrát svou úlohu. Není proto podle O2 realistické předpokládat, že by celý SMS trh v blízké budoucnosti skončil nebo se překlopil na RCS.