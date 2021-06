Počet případů v ČR dál klesá, ve čtvrtek poprvé od září nikdo s covidem nezemřel

Ve čtvrtek laboratoře v Česku potvrdily 430 případů koronaviru. Je to o 75 méně než před týdnem a zároveň nejmenší čtvrteční přírůstek od konce srpna. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví. Podle dat, která se ještě mohou časem měnit, v souvislosti s covidem ve čtvrtek nezemřel v Česku žádný člověk. To se stalo naposledy 2. září loni, tedy před devíti měsíci.

Dávku očkování proti nemoci covid-19 dostalo ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 109 547 lidí. Podle Babiše se zároveň po dohlášení aplikovaných dávek za středu zvýšil denní rekord v očkování na 112 231. Od půlnoci na pátek se mohou k očkování začít na webu registrovat mladí lidé od 16 do 29 let. Podle premiéra tuto možnost zatím do rána využilo přes 77 tisíc lidí.

Na webu ministerstva zdravotnictví ještě čtvrteční data o očkování nejsou k dispozici, aktualizovány jsou obvykle po 9:00. Podle dosavadních čísel více než 100 tisíc očkovacích dávek za den zdravotníci rozdali už minulý týden od středy do pátku a také v tomto týdnu v úterý a ve středu.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel laboratoře v ČR odhalily za posledních sedm dní 24 nových případů nákazy. Incidenční číslo dál klesá, o den dřív to bylo 25 případů. Z krajů je na tom v tomto přepočtu nejhůř Jihočeský kraj se 41 případy a nejlépe Karlovarský se čtyřmi. Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, zůstává pod 0,8. Pokud je nižší než jedna, šíření nákazy zpomaluje.

Od začátku epidemie loni v březnu se v zemi covidem-19 prokazatelně nakazilo víc než 1,66 milionu lidí, zemřelo 30 142 z nich. Denní počty úmrtí se už téměř týden drží pod deseti.