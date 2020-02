Podání žaloby je standardní, v minulosti jich bylo sedm, tvrdí Toman

Žaloba na Evropskou komisi u Soudního dvora EU kvůli neproplácení dotací pro firmu Agrofert se bude podávat striktně na základě doporučení právníků. Novinářům to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). V minulosti podle něj ČR podala sedm takových žalob. Toman odmítl námitky opozice, že se kabinet pro žalobu rozhodl kvůli tomu, že se jedná o zájmy Agrofertu. Podle Tomana podá ČR žalobu z principu, protože nesouhlasí s postupem komise. Agrofert do února 2017 vlastnil současný premiér Andrej Babiš (ANO), pak jej vložil do svěřenských fondů.

Stát chce podat žalobu kvůli tomu, že komise zastavila platby z evropského rozvojového programu. Šlo o peníze za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí ve výši téměř 247 tisíc eur (6,3 milionu korun). Lhůta pro podání žaloby uplyne příští pondělí 10. února. "Nevymyká se to vůbec jakémukoliv jinému postupu v minulosti," dodal ministr. Platby byly pozastaveny kvůli Babišovu možnému střetu zájmů.

Podle ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána jeho instituce nesouhlasí s tím, jak komise vykládá české právo. "Je nejlepší cestou, protože tento problém je dlouhodobý a výkladový, dostat tu věc před soud," řekl.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že komise byla povinna proplácení zastavit, protože porušování českých a evropských předpisů doložily nejrůznější analýzy. "Není to tedy záležitost dvou právních názorů, ale naopak se jedná o výklad zcela jednoznačný," řekl Bartoš. Toman řekl, že Bartoš by naopak měl být rád, že o rozdílu výkladu rozhodne soud.

V návrhu, který v pondělí schválili ministři, ministerstvo uvedlo, že nesouhlasí s pozastavením části průběžných plateb. "Ministerstvo navrhuje po konzultaci s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU podat žalobu na neplatnost prováděcího rozhodnutí komise ze dne 28. listopadu 2019, kterým došlo k pozastavení průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova ČR," stojí v dokumentu. Jedná se o období od 16. října 2018 do konce roku a od 1. ledna do 31. března 2019.