Podezření z úniku daní Čapího hnízda má policie za vážné

Policie zahájila úkony trestního řízení v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo, a to pro podezření z trestného činu krácení daně. Serveru Neovlivní.cz to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle webu jde o nezákonný odpočet DPH, stamilionové částky vynaložené na reklamu a podezření na další daňové delikty. Kriminalisté začali případ takzvaně prověřovat na začátku jara, nyní podezření z daňových úniků vyhodnotila podle zjištění serveru jako vážné.

Kriminalisté zároveň více než tři roky vyšetřovali kolem Čapího hnízda údajný dotační podvod. V této kauze padesátimilionové dotace policie letos v dubnu navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné. Návrh nyní posuzuje žalobce. Babiš dlouhodobě odmítá tvrzení, že se kolem farmy dělo cokoli nezákonného.

Možné daňové delikty v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo poprvé zmínil už v roce 2014 německý finanční úřad, který měl pochybnosti o platbách za údajnou reklamu německé pobočky Agrofertu u olbramovické farmy. Své podezření Němci tehdy podle portálu Echo24.cz předali oficiálně českým kolegům z finanční správy.

Farma totiž mohla skrze reklamu pomáhat holdingu Agrofert ušetřit na daních. Současně tento postup ale pomáhal i farmě Čapí hnízdo, aby byla vůbec schopna splácet úvěry. Ministerstvo financí ovšem v době, kdy z německého berního úřadu dorazila do Prahy zmiňovaná depeše, řídil přímo Babiš a případ se nikam neposunul, napsal server.

Následně si česká policie objednala znalecký posudek o ekonomické kondici farmy. A v posudku se informace o podezření z daňových deliktů podle informací Neovlivní.cz rovněž objevily. A toto podezření zmiňuje i zpráva Evropského úřadu pro boj s podvody OLAF, která dotaci pro Čapí hnízdo zkoumala, uvedl server.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.