Podmínky pro udržení kapacit v zásobnících plynu se zřejmě zpřísní

Obchodníci s plynem, kteří nevyužijí svou rezervovanou kapacitu v zásobnících plynu v požadovaném minimálním množství, budou moci o část této kapacity přijít. Umožnit to má novela energetického zákona, kterou v úterý doporučil Senátu schválit ve zrychleném režimu ústavně-právní výbor. Horní komora novelu, která reaguje na současnou energetickou situaci v důsledku ruské agrese na Ukrajinu, bude schvalovat ve středu.

Předloha má posílit energetickou bezpečnost a soběstačnost Česka. Zkracuje také režim dodavatele poslední instance na polovinu, tedy ze šesti měsíců na tři a mění způsob řízení Energetického regulačního úřadu.

Novela je pojistkou k zajištění naplněnosti zásobníků. Novinkou v zákoně se stane princip "use it or lose it", tedy "využívej to, nebo o to přijdeš". Tento princip zavádí novou povinnost ukladatelům do zásobníků plynu, podle které musí využívat rezervovanou skladovací kapacitu v minimálním požadovaném rozsahu. Pokud ukladatel nebude plnit požadovaná minimální množství plynu ve stanovených časových úsecích, pozbyde do konce skladovacího roku právo využívat rezervovanou skladovací kapacitu, a to v rozsahu, ve kterém požadované minimální množství plynu nesplnil.

Účelem má být efektivní využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu k zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Nevyužitou kapacitu bude muset provozovatel zásobníku nabídnout prostřednictvím aukce. Pokud se mu to nepovede ani za nulovou cenu, bude mu moci ministerstvo průmyslu nařídit za zákonem daných podmínek, aby skladování umožnil za zápornou cenu, tedy že za to bude platit. Stát mu v tom případě ale bude muset nahradit vzniklou škodu.

Počátkem června bylo v zásobnících pro české potřeby 1,86 miliardy metrů krychlových plynu, zaplněny tak byly z 55 procent.