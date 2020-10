Podnikatelé v potížích by mohli mít odloženou povinnost insolvenčního návrhu

Ministerstvo spravedlnosti připravilo v reakci na vyhlášený nouzový stav novelu, jež má obdobně jako na jaře zmírnit dopady nastavených opatření na lidi a firmy v insolvenci. Například podnikatelům, kteří se kvůli vládním omezením dostanou do přechodných hospodářských obtíží, chce odložit povinnost podat na sebe insolvenční návrh.

"Vliv omezení přijatých orgány veřejné moci v boji s novým koronavirem se bezpochyby projevuje i na ekonomické situaci lidí a podnikatelů v České republice. Řadě z nich se výrazných způsobem propadly příjmy v důsledku ztráty zákazníků, došlo k omezení provozu obchodních závodů, navýšení nákladů na zajištění hygienických standardů, či v nejzazším případě dokonce k uzavření provozoven," konstatoval úřad v předkládací zprávě.

U již běžících oddlužení ministerstvo navrhuje rozšířit okruh skutečností, při kterých nebude možné zrušit schválené oddlužení. U reorganizací zase chce prodloužit možnost přerušit plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz.

"Podnikatelům, kteří dosud byli po stránce ekonomické v pořádku, avšak z důvodu omezení se dostali do přechodných hospodářských obtíží, jež jsou však toliko dočasného rázu a měly by po odpadnutí nouzového stavu odeznít, se odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh za účelem uvolnění kapacit k odvrácení úpadku," napsal úřad.

Ministerstvo také hodlá prodloužit dřívější mimořádné moratorium, a to do konce června 2021. Moratorium má ochránit provozuschopné podniky, které se v souvislosti s koronavirovou krizí dostanou do přechodných platebních potíží. Jestliže insolvenční soud na návrh dlužníka moratorium vyhlásí, dlužník může místo dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku.

Podle statistik ministerstva využilo mimořádné moratorium v první vlně jen 61 podnikatelů, což podle úřadu svědčí o tom, že podnikatelé možnost nezneužívají a přistupují k ní "uvážlivě, až rezervovaně".

Úřad očekává, že v následujících měsících přibude práce insolvenčním soudům. Chce jim proto dát možnost, aby v jednoznačných situacích rozhodovaly o zrušení oddlužení bez nařízení jednání. Dlužník se totiž v praxi na jednání často nedostaví.

Ministerstvo žádá, aby zákonodárci návrh zákona přijali v režimu stavu legislativní nouze.