Podpora ANO by byla v červnu nejnižší od října 2018

ANO by v červnových volbách do Sněmovny získalo 29 procent hlasů, což je nejnižší podpora od října 2018. Hnutí by přesto zvítězilo s velkým náskokem před ostatními stranami. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Median. Druhá by skončila ODS se stabilním ziskem 14,5 procenta hlasů a třetí by byli Piráti, kteří zastavili propad svých preferencí a dostali by 13 procent hlasů.

Podle průzkumu by se do dolní parlamentní komory dostaly ještě SPD, ČSSD a KSČM. Podpora KDU-ČSL, STAN a TOP 09 se pohybuje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny, na nejvíce hlasů z této trojice by mohli pomýšlet lidovci. "S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do Sněmovny," uvedl Median, který počítá se statistickou odchylkou plus minus půl procentního bodu u malých stran a 3,5 bodu u velkých stran.

Proti květnu si ANO pohoršilo o 1,5 procenta. Podle Medianu to může souviset se zveřejněním předběžných závěrů Evropské unie ohledně čerpání dotací a střetu zájmů premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše.

Na pokles preferencí ANO poukázal i středeční zveřejněný průzkum agentury STEM, podle které by zisk hnutí v červnových volbách klesl na 32,5 procenta z dubnových 34 procent. V obsazení druhého a třetího místa se agentury rozcházející. Podle STEM by druzí byli Piráti s 15,6 procenta hlasů následovaní ODS s 13,1 procenta.

ODS by podle Medianu zaznamenala v červnu téměř stejnou podporu jako v posledních čtyřech měsících, Piráti si polepšili od května o procentní bod. Zisk SPD se snížil o bod na devět procent. ČSSD a KSČM by shodně získaly 7,5 procenta, přičemž sociální demokraté si ale od května o bod pohoršili, naopak komunisté o 1,5 bodu polepšili. Lidovci by získali stejně jako v květnu 5,5 procenta hlasů a nezměnil by se ani zisk STAN s pěti procenty hlasů a TOP 09 s 4,5 procenta.

Median zjišťoval i podíl pevného jádra voličů jednotlivých stran a podíl všech lidí, kteří volbu dané strany zvažují. Aktuálně nejvyšší potenciál má ANO, které by v případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, útočilo na volební výsledek kolem 32 procent. Zisk přesvědčených voličů by hnutí stačil na zhruba 21 procent.

Relativně vysokou potenciální podporu mají Piráti a Starostové, u kterých je podle Medianu ale rizikem nestálá voličská základna. Potenciál Pirátů je 20 procent, jádro ale jen 6,5 procenta. Starostové mají 2,5 procenta skalních voličů, potenciálně by ale mohli získat až 12 procent hlasů, uvedli autoři průzkumu.

Průzkum prováděli po celý červem mezi tisícovkou lidí a podle jejich zjištění by k volbám přišlo 61 procent lidí, tedy stejně jako při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017. STEM avizoval účast ve volbách o něco nižší, kolem 56 procent.