Pohotovost Dětské nemocnice v Brně je přehlcená, čekací doba je až pět hodin

Pohotovost Dětské nemocnice v Brně zaznamenala výrazný nárůst počtu pacientů a je přetížená. Čekací doba se proto pohybuje až kolem pěti hodin. Pro děti i jejich rodiče je to nepříjemné a vznikají konflikty, k některým je potřeba volat i policii. Ve středu to řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Zatímco loni za celý prosinec přišlo 1270 pacientů, ke středě nemocniční pohotovost eviduje téměř 2000 ošetřených. Nemocnice proto žádá pediatrické lékaře, aby především v období svátků nezavírali své ordinace a případně si za sebe našli záskok, aby lidé nechodili s dětmi do přetížené nemocnice.

V Jihomoravském kraji je v posledních týdnech epidemie respiračních nemocí, v posledních dnech se také zvýšil počet úrazů v souvislosti s pády na náledí. "Do středečního dne bylo na lékařské pohotovostní službě v Dětské nemocnici ošetřeno 1972 pacientů. Pravděpodobně tak letos za prosinec překročíme hranici 3000 ošetřených. Ve srovnání s prosincem minulého roku to bude téměř 2,5násobek," řekla Plachá.

Kvůli nárůstu počtu pacientů se čekací doba na pohotovosti nyní pohybuje od tří do pěti hodin. "Vytváří to enormní tlak na rodiče, nemocné děti a druhotně i na službu konající zdravotníky," uvedla Plachá. Podle ní dochází i ke konfliktům netrpělivých nebo agresivních rodičů. "Bohužel není výjimečné, že k uklidnění situace je nutné přivolat policii," poznamenala mluvčí.

Nemocnice proto žádá dětské lékaře, aby zejména v období svátků nezavírali ordinace, případně aby si našli záskok. "Je potřeba uvážlivě doporučovat pacientům návštěvy na lékařské pohotovostní službě a trpělivě vysvětlovat rodičům stavy, které toto akutní ošetření vyžadují. Lékařská pohotovostní služba nikdy nemůže být náhradou za primární péči poskytovanou praktickými lékaři," zdůraznila Plachá. Podle ní většina ošetřených pacientů snese odklad do doby, než bude v pracovní dny pracovat jejich lékař. "S velkým vděkem přivítáme všechny dětské lékaře a zdravotní sestry ochotné sloužit na lékařské pohotovostní službě u nás v Dětské nemocnici v Brně," dodala Plachá.