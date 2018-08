Pohřeb jednoho z vojáků zabitého v Afghánistánu bude 16. srpna

Pohřeb vojáka Kamila Beneše, který se stal obětí sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, se bude konat ve čtvrtek 16. srpna. Uskuteční se v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, kde Beneš bydlel. Smuteční obřad je naplánovaný od 10.00 v místním kostele. Ve čtvrtek to řekl starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS).

"Po obřadu bude následovat pěší průvod na hřbitov," uvedl. Beneš bude pochován na náklady armády a se všemi příslušnými vojenskými poctami. Beneš zahynul v neděli spolu s dalšími dvěma českými vojáky, když v jejich blízkosti spáchal sebevražedný atentát neznámý mladík. Kromě Beneše přišli o život Martin Marcin a Patrik Štěpánek. Marcin bydlel v Dívčicích, které leží jen pár kilometrů od Hluboké nad Vltavou. Termín Marcinova pohřbu zatím není známý.

Všichni tři zemřelí sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Česká armáda od roku 2002 do Afghánistánu poslala více než 9000 vojáků, 13 z nich zahynulo. Nedělní atentát se stal ve chvíli, když Marcin, Beneš a Štěpánek byli na hlídce zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu.

Prezident Miloš Zeman oznámil, že třem padlým vojákům udělí in memoriam medaili Za hrdinství. Vyznamená je o státním svátku 28. října. Armádní speciál ve středu dopravil těla padlých vojáků do Česka, Zeman se zúčastnil smutečního aktu u příležitosti jejich návratu do vlasti.