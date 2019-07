Pojistné škody Čechů: uklouznutí na trusu či popálení na zadku

Liška, medvěd, velbloud, opice, klokan, ale i třeba mravenec stáli za pojistnými událostmi českých turistů na dovolené. Vyplývá to z hlášení o škodách tuzemských pojišťoven.

Téměř neuvěřitelný zážitek si z cest odnesl klient Allianz, který se v Norsku u silnice snažil rychlým manévrem vyhnout losovi. Ve smyku poté naboural do medvěda, který stál jen o kus dál. Naštěstí nakonec ani řidič, ani zvířata neutrpěla vážná poranění. Jinému klientovi zase skočil před auto klokan. Nikoli v Austrálii, ale hned za českými hranicemi v Bavorsku. Utekl majiteli obchodu se zvířaty. Nehodu přežil, řidiči způsobil šok a menší škodu na autě.

Ne vždy však skončí podobné situace remízou. Při lovu na lišku poblíž běloruského města Grodno střelec zvíře sice zranil, ale nezastřelil. Rozhodl se mu proto uštědřit ránu z milosti. K lišce se přiblížil, ta v reflexu cukla nohou a podařilo se jí stisknout spoušť mužovy zbraně. Klienta rána zasáhla do nohy a musel být hospitalizován. Liška utekla.

Klientka ERV Evropské pojišťovny byla v Etiopii na výletě na velbloudovi. Po čtyřhodinové jízdě měla paní spálenou zadnici, což si vyžádalo ošetření. Jiný klient si při chůzi po pláži nevšiml velbloudího trusu, na kterém uklouzl a při pádu si bolestivě natáhl kolenní vazy. "V Turecku muž nechal na velbloudu povozit své děti, ale když po něm chtěl velbloudář tučný bakšiš a klient odmítl, dostal ránu pěstí, kvůli níž jsme mu museli zajistit ošetření a dvoudenní hospitalizaci," řekl mluvčí pojišťovny Vlastimil Divoký.

Rybí kousnutí

Spoustu pojistných událostí způsobují nástrahy moře. Žena si na dovolené sedla v moři na plochý kámen, ale zřejmě tím obsadila místo nějakému mořskému živočichovi, protože utrpěla rozsáhlé popálení na zadku. Na dovolené v Egyptě kousla ženu středního věku místní ryba tak nešťastně, že klientka začala silně krvácet z žíly na noze. Pojišťovna ji musela nechat převézt do partnerské nemocnice.

Na Bahamách snědl klient místní specialitu, rybu, která musí být připravena speciálním postupem. To se ale nepovedlo, takže mu způsobila otravu, kvůli níž se měsíc léčil. Muž si chtěl z Austrálie odvézt jako suvenýr kousek korálu, ale na letišti na to přišli a vzali jej do vazby. Právníci ERV Evropské pojišťovny ho pak z vězení složitě dostávali.

Od některých živočichů by lidé hrozbu nečekali. V Panamě na trávě u hotelového bazénu kousl staršího muže tropický mravenec. Udělal se mu obrovský puchýř velikosti tenisového míčku. V lese na Bali chtěla opice ukrást manželům tašku s fotoaparátem. Při bránění tašky opice kousla ženu do ruky, takže asistence musela zajistit ošetření. Taška i tak zmizela, podotkl Divoký.