Pojišťovny lidem na doplatcích za léky vrátily stovky milionů korun, meziročně více

Zdravotní pojišťovny vrátily svým pojištěncům stovky milionů korun z doplatků, které lidé zaplatili za léky v loňském roce. Částka, kterou pojišťovny poslaly lidem zpět, se meziročně zvedla v průměru asi o osm procent. Vyplývá to z údajů, které ve středu poskytlo pět ze sedmi zdravotních pojišťoven. Peníze pojišťovny vrací nejčastěji seniorům nad 70 let.

Pojišťovny vracejí doplatky lidem automaticky za každé kalendářní čtvrtletí v případě, že překročí roční limit na doplatky za předepsané léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Do limitu se nezapočítávají částky, které lidé uhradí za zdravotnické prostředky. Roční limit činí pro děti a seniory nad 65 let 1000 korun, u seniorů nad 70 let a invalidních důchodců je poloviční a pro ostatní pojištěnce dosahuje 5000 korun.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která je s 5,9 milionu pojištěnců v ČR největší, svým klientům za loňský rok na přeplatcích za léky vrátila téměř 600 milionů korun. To je meziročně o sedm procent více. Peníze zpět dostalo 534 430 pojištěnců, průměrná výše přeplatku činila 1122 korun. Nejpočetnější skupinou, které VZP doplatky vrací, jsou podle mluvčí Viktorie Plívové senioři nad 70 let.

Druhá největší Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV) pojištěncům podle své mluvčí Jany Schillerové vrátila zhruba 115 milionů korun, což je meziročně asi o desetinu více. Vrácení se za loňský rok týká 90 994 pojištěnců.

O deset milionů korun se meziročně zvýšila částka, kterou na přeplatcích vrátila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Pojišťovna podle mluvčí Elenky Mazurové poslala více než 80 tisíc pojištěnců dohromady 92,6 milionu korun. Nejvyšší částkou za poslední čtvrtletí loňského roku byl podle Mazurové přeplatek přes 14 tisíc korun klientovi z Pardubického kraje. "Roste i počet lidí s nárokem na přeplatek za započitatelné doplatky na léky, kterým tyto peníze vracíme. V roce 2020 jsme takových klientů evidovali zhruba 73 tisíc, což znamená, že meziročně jich přibylo téměř 8000," uvedla mluvčí.

Pojišťovna RBP za loňské přeplatky vrátila 25 400 klientům celkem 29,3 milionu korun, to je meziročně asi o tři miliony více. Většina vrácených peněz míří podle mluvčího Iva Čelechovského seniorům nad 70 let.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vyplatila na přeplatcích 11,5 milionu korun, peníze zpět dostalo 10 321 pojištěnců. "Ve srovnání s rokem 2020 to je o 1,4 milionu korun více a počet pojištěnců, kterých se to týkalo, narostl o 1084," uvedl mluvčí Petr Kvapil.