Policie dopadla muže, který podle ní z pomsty zapálil auto na zahradě v Praze

Pomsta a osobní spory z minulosti stály podle policistů za činem třiatřicetiletého muže, kterého počátkem týdne zadrželi kvůli zapálení auta na zahradě rodinného domu v Praze Klánovicích.

Požár dodávky byl sice brzy uhašen, podle znaleckých posudků se ale mohl rozšířit na vedlejší nemovitost a způsobit škodu přes 18 milionů korun. S ohledem na to kriminalisté obvinili muže z obecného ohrožení, za což mu v případě odsouzení hrozí až osm let pobyt vězení. Na policejním webu to v úterý uvedla mluvčí Violeta Siřišťová.

Policisté případ vyšetřovali od počátku letních prázdnin, kdy podezřelý polil dodávku na zahradě domu hořlavou látkou a následně ji zapálil. Podle vyšetřovatelů na místo činu přijel autem, které mělo atypickou barvu. Protože kriminalisté měli k dispozici jen kamerový záznamem s průjezdem vozu, museli prověřit všech zhruba 2000 aut tohoto typu a barvy v republice.

"Operativním šetřením zjistili majitele auta a zároveň podezřelého a v pondělí si pro něj kolegové přišli do jeho místa bydliště v momentě, kdy šel venčit psa. Při výslechu se třiatřicetiletý podezřelý k činu přiznal a sdělil jim, že vozidlo zapálil z důvodu osobních sporů z minulosti, které měl s majitelem vozidla," doplnila k případu mluvčí.