Policie prý napadla zaměstnance neziskovky. Ta líčí incident jinak

Strážníci Městské policie měli údajně napadnout pracovníka neziskové organizace NADĚJE poté, co jim odmítl sdělit informace o klientech organizace, protože mu to zakazuje zákon. Policie se však k celé události ohrazuje s tvrzením, že strážníci pouze doručovali písemnost do vlastních rukou. Muž je v současné době v pracovní neschopnosti.

Podle zaměstnanců neziskové organizace začali městští strážníci zaměstnance osočovat a verbálně napadat, když jim odmítl poskytnout informace o klientech. Muž je zároveň požádal o policejní čísla, což údajně odmítli a zakrývali si je rukou. Z toho důvodu si šel ven vyfotografovat SPZ policejního vozu a v tu chvíli ho měli policisté srazit za jízdy otevřenými dveřmi auta. Zaklekli na něj a v poutech ho odvezli na služebnu.

Organizace argumentuje tím, že podle zákona o sociálních službách a nařízení GDPR nesmí poskytovat informace o svých klientech. "Policie útočí na naše zaměstnance za dodržování zákona. Zaměstnanci, kteří vykonávají obtížnou a často rizikovou práci s lidmi bez domova, se musí ještě bránit nevoli některých policistů," vysvětlil oblastní ředitel NADĚJE Jan Kadlec.

Police však celý incident popisuje jinak. Dvoučlenná hlídka strážníků měla za úkol doručit do centra písemnost do vlastních rukou osobě, která se měla nacházet v centru sociální pomoci NADĚJE. "Co tady děláš, ty vole? Nemáš tady co dělat, vypadněte, toto je chrám, mě blbosti nezajímaj," reagoval napadený zaměstnanec, když ho policie vyhledala. Zároveň jim odmítl sdělit, kde se hledaná osoba nachází. "I kdyby tady někdo byl, vám to neřeknu. Znáte hovno, naučte se zákony." Muž navíc údajně tvrdil, že je nekompetentní, čímž strážníci považovali věc za vyřízenou a chystali se z místa odjet.

Verbální útoky na zaměstnance

Pracovník centra měl však na muže křičet "dej mi číslo, vole, kam jedete, volové, to si odneseš" a několikrát rukou udeřit do policejního vozu. "Hlídka tedy muže vyzvala, ať zanechá svého jednání, navíc s výzvou k prokázání totožnosti. Na tuto výzvu dotyčný nereagoval a pokusil se z místa odejít. Hlídka proto využila svého zákonného oprávnění a proti muži použila donucovací prostředky - hmaty, chvaty a pouta," uvedla tisková mluvčí Městské policie v Praze Irena Seifertová.

Někteří policisté se podle Kadlece však nehodlají smířit se zmíněným nařízením ohledně GDPR. "Doposud pouze verbálně útočili na naše zaměstnance. Ti se vždy snažili tyto situace ustát," vysvětlil Kadlec a dodal, že rozhodně nechtějí s policií vyvolávat konflikt.

Zároveň ředitel uvedl, že je pro policisty časově a administrativně náročné si vyřídit pro uvedený účel soudní příkaz. "Výklad ministerstva práce a sociálních věcí je však velice striktní. Nyní jsme tak v situaci, kdy žádné informace nemůžeme podat," dodal. Podle jeho slov někteří policisté bezmoc v souvislosti se zákonem nezvládají a vylévají si zlost na zaměstnancích.