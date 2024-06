Policie z tábořiště před úřadem vlády vyvedla dva muže, místo se vyklízelo

Policie dnes dopoledne zajistila dva muže, kteří přes opakované výzvy nechtěli opustit tábořiště před úřadem vlády na pražském Klárově. Informovala o tom na síti X. Policii o pomoc požádal úřad vlády.

Místo, kde měl více než rok petiční stánek aktivista Ondřej Thor, ve středu ohradila Technická správa komunikací (TSK) kvůli plánované opravě opěrných zdí nedaleké Kramářovy vily. Během dne se tábořiště vyklízelo. Thorova spoluaktivistka Barbora Filipová ČTK řekla, že mezi zadrženými je Thor, podle jejího vyjádření se bude právně bránit. Část protestujících se odpoledne přesunula na druhou stranu ulice, kde si začala stavět nové tábořiště.

"V souvislosti s vydaným stavebním povolením a prováděnou stavbou před úřadem vlády policisté vyzvali osoby nacházející se v místě záboru, aby z důvodu hrozícího nebezpečí újmy na zdraví opustily daný prostor. Po opakovaných výzvách a neuposlechnutí výzvy k opuštění prostoru policisté zajistili dva muže a předvedli na místně příslušné oddělení policie," uvedla policie.

Šéfka úřadu vlády Jana Kotalíková na síti X napsala, že aktivista nebyl ochoten opustit prostor u opěrné zdi, proto úřad požádal o pomoc policii. ČTK řekla, že Thor ve středu obdržel rozhodnutí o záboru s tím, že musí místo vyklidit a opustit. Do dnešního rána se tak nestalo.

Na místě byla policie a firma DAP, která vyklízela věci ze stanů a odnášela je v krabicích do auta, zjistila před 12:00 zpravodajka ČTK. Filipová ČTK řekla, že mezi věcmi jsou osobní věci i důkazní materiály. Podle ní proto nyní aktivisté zjišťují, kde si krabice budou moci vyzvednout. Policejní mluvčí Richard Hrdina novinářům na místě řekl, že každá z jednotlivých věcí je řádně zaevidována. "Bude to převezeno do skladu, aby se to zajištěným mohlo v pořádku zpět vydat," dodal.

Podle zpravodaje ČTK začalo odpoledne vyrůstat nové tábořiště na druhé straně ulice. Po 16:00 ho stavělo zhruba deset lidí. Přítomní policisté jim v tom nijak nebránili. Pokračovalo také vyklízení původního tábořiště.

Pozemek si od TSK od minulého týdne pronajal úřad vlády. Má tam vzniknout staveniště pro opravu opěrných zdí Kramářovy vily. Aktivista Thor ve středu novinářům řekl, že chce před úřadem vlády zůstat do demise vlády a prostor nevyklidí. Chystaný stavební zábor na místě jeho přístřešku považuje za protiústavní. Muž svůj přístřešek označuje za petiční stánek, který podle petičního zákona nepotřebuje žádné povolení.

Kolem Thorova přístřešku postupně vyrostly další stany, které při svých akcích využívali protivládní demonstranti. Úřad Prahy 1 v minulosti zahájil kvůli odstranění tábora správní řízení o neoprávněném užívání komunikace, které Thor napadl námitkou podjatosti proti Praze 1 a magistrátu. Nyní se podle posledních informací čeká na vyjádření ministerstva dopravy.