Policie zadržela čtyři nelegální imigranty z Afriky

Policie na Vyškovsku zadržela čtyři muže původem z Afriky ve věku 22 až 26 let, do země vstoupili nelegálně. K cestě na Západ si vybrali rumunského řidiče kamionu. Poté, co byli odhaleni, utekli, řekl policejní mluvčí Petr Vala. Uprchlíky policisté převezli do zajišťovacího detenčního zařízení.

Na webu policie mluvčí uvedl, že čtveřice v nákladovém prostoru vozu ztropila takový hluk, že je řidič nemohl nepřeslechnout. "Překvapený šofér pak situaci vyhodnotil správně, zastavil na nejbližší čerpací stanici a pohotově zalarmoval policisty," uvedl mluvčí.

Dotyční muži se podle mluvčího ale nechtěli jen tak vzdát svého snu a rozutekli se. "Přestože je zanedlouho spatřili vyškovští strážci zákona nedaleko Pustiměře, dva z nich s nimi odmítli spolupracovat. Na řadu tak zákonitě musely přijít donucovací prostředky a pouta," uvedl mluvčí.

Uprchlíky policie následně převezla do zajišťovací detence. V ní se mimo jiné bude zjišťovat, zda už nejsou žadateli o přiznání mezinárodní ochrany v jiném členském státě Evropské unie.