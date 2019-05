Policista v Sokolově zbil jiného muže, hrozí mu až 10 let

Obvinění z pokusu o těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví čelí policista, který koncem loňského roku spolu s kamarádem napadl kvůli výběru hudby v sokolovské hospodě jiného muže a způsobil mu otřes mozku, zlomeniny spodní části očnic a podlitiny v obličeji. Policista, který slouží u karlovarské krajské policie, nebyl v době činu ve službě. Na webu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) to uvedla její mluvčí Ivana Nguyenová.

V případě uznání viny obviněnému policistovi hrozí od tří do deseti let vězení.

Událost se stala loni v prosinci, kdy policista s kamarádem navštívili sokolovskou pivnici. Podle mluvčí se tam po nějaké době dostali z jiným mužem do hádky i do potyčky kvůli výběru hudby. Z vyšetřování pak vyplynulo, že útočníci muže opakovaně udeřili pěstmi do obličeje, následně ho povalili na zem a několikrát mu šlápli na hlavu a do obličeje.