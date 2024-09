Policisté pátrají po autě se 3 lidmi, které v Lipové spadlo do rozbouřené řeky

V obci Lipová-lázně na Jesenicku dnes odpoledne spadlo auto do rozbouřené řeky. Uvnitř vozidla po pádu do řeky zůstali zřejmě tři lidé. Policisté po autě i posádce pátrají, informovala policie na síti X. Podobný případ se dnes odehrál v Jankovicích na Uherskohradišťsku, kde v odpoledních hodinách spadl čtyřiapadesátiletý muž při odklízení naplavenin do rozvodněného Jankovického potoka a už se nevynořil. Policisté po něm stále pátrají.

"V obci Lipová-lázně na Jesenicku řešíme pád auta do rozbouřené řeky Staříč. Jedné osobě se podařilo dostat na břeh, další tři osoby měly zůstat uvnitř. Po vozidle i osádce pátráme," oznámila policie. Řeka Staříč je kvůli vydatnému dešti rozvodněná a má dravý proud.

Hladiny řek v Jeseníkách od pátku kvůli vydatnému dešti stoupají, v noci na dnešek se vzestup hladin zrychlil. V Mikulovicích, Velké Kraši, Vidnavě a Raškově platí extrémní povodňové stupně. Hasiči nyní v Olomouckém kraji současně řeší dvě stovky událostí, z toho 110 na Jesenicku. Od páteční půlnoci hasiči v kraji v souvislosti s extrémním počasím evidují 540 zásahů.