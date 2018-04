Politici se v Aréně Jaromíra Soukupa přeli, proč ANO nemá s kým vládnout

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, v němž se střetly takřka všechny názorové proudy, pozval poslankyni a zastupitelku Jihomoravského kraje Taťánu Malou (ANO), šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila, druhého muže KDU-ČSL Mariana Jurečku a prvního předsedu Poslaneckého klubu STAN Jana Farského. Mezi hosty v hledišti byl velmi výrazný také Zdeněk Ondráček z KSČM. Toho doplnili kupříkladu Karel Krejza za ODS či Radek Koten z SPD. V pořadu se probírala aktuální témata, která hýbou politickou scénou. A nejednou bylo při názorových přestřelkách velmi rušno.

Moderátor a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup opět poukázal, jako již mnohokrát ve svých pořadech, na neschopnost hnutí ANO sehnat důvěru pro svou vládu. Společně se svými hosty se pak shodli na tom, že je nejvyšší čas už vládu sestavit. "Na tom se shodneme, že vláda bez důvěry nejde, ale nám chybí ti partneři. Hnutí ANO se snaží najít partnery, naším cílem je vláda s důvěrou," hájila postup zdlouhavého vyjednávání Malá. Dodala, že nyní hnutí ANO čeká na vyjádření ČSSD. "Co se týče programových bodů, shodli jsme se, tak uvidíme, jak to dopadne," doplnila.

Na ní vzápětí navázal i druhý muž KDU-ČSL, který oponoval. "Není to o tom, že nikdo nechce jednat s ANO. Pro nás trestně stíhaná osoba ve vládě je podmínka, přes kterou nejdeme," vyjádřil se Jurečka.

"Co si myslíte o tom, že padesát procent lidí si myslí, že sestavování vlády nedopadne, a že budou lepší variantou předčasné volby?" zeptal se svých hostů moderátor. "Já si pořád myslím, že je tu šance postavit většinovou vládu," odpověděl Pospíšil.

Na dané téma se také v hledišti, v němž byla zastoupena ve velkém počtu veřejnost, vyjádřil Radek Koten z SPD. "Já vidím v podstatě jedinou věc, která se táhne od voleb až doposud. SPD má zájem od počátku prosadit svůj program a to je jediné, oč nám jde. Chceme pracovat pro lidi. A pak jsou v poslanecké sněmovně ty strany, které mají kolem pěti procent a hledají různé způsoby, jak to znemožnit. Nyní probíhají jednání s ČSSD a upřímně si nedovedu představit širší spolupráci s touto stranou, která má ve skříni několik zásadních kostlivců," vyjádřil stanovisko za SPD.

"Neměli byste být více státotvorní?" otázal se přítomných Soukup. Slova se ujal Ondráček z KSČM. "Ale my jsme státotvorní už od začátku. Byli jsme schopní se domluvit s ANO a s SPD. My se snažíme, aby tu vznikla vláda s důvěrou, a jsme ochotní tuto vládu za určitých podmínek tolerovat," uvedl.

Za ODS reagoval Karel Krejza. "My jsme se vyjádřili dost jasně. Ten dosavadní vývoj nás ale přesvědčuje o tom, že spolupráce s Babišem je pro nás nepřípustná. Má partnery, tak ať se s nimi domluví," řekl.

"Jsem ráda, že se tu kolegové z ostatních stran takto vyjádřili, aspoň občané vidí, že chyba není na straně ANO. Co se týče těch předčasných voleb, nemyslím si, že je vhodné se o ně snažit. Tradiční strany by se měly chytnout za nos, začít respektovat vítěze voleb a chovat se státotvorně," zkritizovala postoj ostatních stran Taťána Malá z ANO. "My ho respektujeme, ale nikde v Evropě není normální, aby vládl trestně stíhaný premiér," uzavřel debatu Pospíšil.

