Politici v Aréně Jaromíra Soukupa: Ťok je nejslabší článek Babišovy vlády

V úterní Aréně Jaromíra Soukupa se řešila nejen současná politická situace, ale také došlo na výročí úmrtí Václava Havla, či na aktuální kauzu týkající se dálnice D1. O tématech hovořili s moderátorem a generálním ředitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem přední čeští politici. Do pořadu přijali pozvání Zdeněk Ondráček (KSČM), Adam Kalous (ANO), Jan Skopeček (ODS) a Tomio Okamura (SPD).

V rámci aktualit se Jaromír Soukup pozastavil u výročí úmrtí Václava Havla. Svých hostů se ptal, jak vnímají postavu zesnulého prezidenta, který bojoval za demokracii. Tomio Okamura uvedl, že z hlediska zahraničí to byl velmi významnou osobou, která se zasloužila o to, že reprezentoval naši zemi. Došlo ale také na kritiku. "Musím však poznamenat, že Václav Havel je také symbolem nesplněných slibů a zklamání," podotkl.

Na něj navázal zástupce hnutí ANO. "Václav Havel pro mě znamená symbol demokracie, nově nabyté svobody po roce 89. Já bych jen chtěl říct, že jsou bohužel tací, kteří si Havla přivlastňují, ale on byl prezidentem nás všech a tak bychom se k jeho památce měli chovat," řekl Kalous. Ke slovu se dostal také Zdeněk Ondráček za KSČM.

"Většina lidí to neví, ale moje bydliště je kousek od toho jeho, asi tři kilometry a já jsem Václava Havla znal. Viděl jsem ho ale také v jiných pozicích, než jak jste ho znali vy," nastínil Ondráček. Soukup se ho však zeptal, o jakých pozicích mluví. "To si můžete domyslet, jste svobodná televize. Já k tomu řeknu jen to, že byly nějaké situace, kdy vznikala ta jeho díla," dodal neurčitě. "Zkrátka jste ho neměl rád," konstatoval Soukup. "

Situace na D1

Následně se však téma hovoru stočilo jiným směrem a Soukup si pro své hosty připravil horké téma - kauzu týkající se dálnice D1. Právě toto téma rozproudilo debatu a vyvolalo rozmíšku mezi jednotlivými zástupci stran. Všichni účastníci se však shodli, že celá situace je velmi problémová a měla by se urychleně řešit. Rovněž zkritizovali postup současného ministra dopravy. Podle zástupců ODS a SPD je Dan Ťok nejslabším článkem v Babišově vládě.

Soukup se však také zeptal, zdali by nebylo na místě zlevnit dálniční známku, což vyvolalo menší roztržku mezi Ondráčkem a Skopečkem. "Pokud dálniční známky například zrušíme a vyřešíme, odkud se vezmou peníze na výstavby dálnic, tak jsem pro. V opačném případě je to pouhý populismus," vyjádřil se Ondráček. Ke slovu se dostal také Skopeček, který o diskuzi ohledně zlevnění dálničních známek usiloval, leč marně. "Populismem jsou levnější obědy, jízdenky na MHD. Mě moc mrzí, že ten návrh kolegové nepodpořili," uvedl.

Okamura uvedl, že pokud občan platí za službu, která nefunguje, není na místě, aby dálniční známku platil. "Zajímalo by mě, kde ty peníze končí, asi je někdo rozkrádá," dodal rozčileně.

Kalous zareagoval na Skopečka. "Můžeme o tom diskutovat, ale pan Skopeček dnes něco předložil, aniž by dopředu něco řekl," uvedl. "Dnes to nebylo poprvé, kdy jsem něco takové předkládal. V létě jsem se o to taky snažil a stejně jste to nepodpořili. Radši budete vyhazovat peníze za nesmysly a budeme dál jezdit po rozpadlých silnicích," uzavřel téma.

Citlivé téma o migraci

Dalším tématem byla migrace, která rovněž debatu rozvířila. Jaromír Soukup si vzal úvodní slovo a divákům vysvětloval, jaký je rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem. Následně politici napříč stranami řešili pakt, který přijala v pondělí OSN. Proti dokumentu bylo pouze Maďarsko a Spojené státy, Česko dokument podporující mezinárodní spolupráci podpořilo, byť premiér Andrej Babiš byl původně proti.

K samotnému tématu se vyjádřil také Ondráček, který vysvětloval rozdíly mezi dokumenty, o kterých se v OSN hlasuje - tedy o uprchlících a migrantech. "Jsou to dva odlišné dokumenty a v Česku se o nich hlasuje rozdílně," dodal. Tomio Okamura zdůraznil, že jeho hnutí nepodporuje žádný. "Nechceme tu nikoho, ani migranta, ani uprchlíka," uvedl důrazně, čímž si zasloužil od svých příznivců ve studiu potlesk.