ANO má nedostatek kandidátů. Odešlo jich až tisíc

Server irozhlas.cz zveřejnil vizualizace, které zobrazují pohyby kandidátů mezi jednotlivými politickými stranami. K největším přesunům dochází historicky mezí ČSSD a KSČM, a to na obě strany. Největším příjemcem je ale letos STAN. Naopak hnutí ANO přišlo o nejvíce kandidátů a noví zatím nepřicházejí. Letos jich tak nastoupí o dvě stovky méně.

ANO stagnuje a dokazují to i dostupná čísla. Před letošními volbami odešlo celkem tisíc lidí, kdežto do hnutí vstoupilo pouze sedm stovek kandidátů. Ještě před čtyřmi lety vedl ve Spáleném Poříčí kandidátku ANO Jaroslav Šíma, nyní povede sice stejné kandidáty, ale pod jinou záštitou, jako nezávislí. "Po minulých volbách nás trochu překvapilo, když po nás ANO chtělo zaplatit příspěvek," říká Šíma a dodává, že šlo sice o pár stovek, ale původně se o ničem takovém nemluvilo.

"Nic osobního v tom ale nehledejte, jen prostě chceme být nezávislí," vysvětluje Šíma. Tiskový mluvčí hnutí ANO Jan Richter ale argumentuje tím, že jednoduše nepřijmou každého. "Je na to proces, to není tak, že se stačí přihlásit a my vás přijmeme," upozorňuje. Údajně jim podle Richtera roste členská základna, což si evidují samy politické strany a nedá se to ověřit. Jisté je ale jedno, za ANO letos nastoupí 8,6 tisíce kandidátů, to je o dvě stovky méně než v loňském roce.

Vyměňují si kandidáty

Na nestabilitu hnutí ANO na komunální úrovni upozorňuje také politolog Kamil Švec z Univerzity Karlovy. "ANO je v obcích nestabilní. Často zvítězilo ve volbách, ale nedokázalo poskládat koalici, jinde se lokální buňka rozhádala a rozpadla. Například v Liberci, Ústí nad Labem či v Opavě," vysvětluje. Zároveň podle Švece hnutí chybí regionální struktury. "Všichni sice mají telefon na Andreje Babiše, ale chybí lidi, kteří by dokázali řešit problémy v regionech," uzavírá Švec.

O kandidáty nepřicházelo jen ANO, ale také třeba ČSSD nebo TOP 09. U těch ale není odliv kandidátů až tak překvapivý, protože se stranám dlouhodobě nedaří. Vizualizace nabízí také zajímavý pohled do minulosti, díky tomu je možné srovnat "přeběhlíky" za posledních 12 let. Dlouhodobě si nejvíce kandidátů vyměňují ČSSD a KSČM. Podle Švece k sobě mají obě strany historicky blízko a do jisté míry se prolínají.