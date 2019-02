ANO povede do eurovoleb Charanzová. Babiš: Musíme uspět

Lídrem hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu bude podle očekávání současná europoslankyně Dita Charanzová. Výbor hnutí to jednoznačně podpořil, řekl na celostátním sněmu předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Doufá v to, že hnutí eurovolby vyhraje. Charanzová měla podporu i z řady krajských sněmů.

Charanzová (43) je poslankyní Evropského parlamentu a místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů od července 2014. Od loňského listopadu je místopředsedkyní evropské frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE). Babiš Charanzovou podpořil už dříve. Definitivně ji jako lídra do eurovoleb schválil výbor, který zasedal ještě před zahájením sněmu, na kterém hnutí ANO bude také volit vedení na další dvouleté funkční období.

Babiš v projevu na sněmu připomněl, že po minulém sněmu před dvěma lety hnutí vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny. "I po tomto sněmu doufám, že vyhrajeme volby do Evropského parlamentu. Musíme pro to udělat maximum, protože my všichni potřebujeme, aby Evropský parlament nepřijímal zákony, které mají negativní dopad na život našich lidí, podnikatelů, živnostníků," řekl. "Naše aktuální preference odpovídají našemu volebnímu výsledku, to alespoň podle mě mluví o stabilní podpoře našeho hnutí a myšlenek, které reprezentujeme," doplnil.

Květnové volby do EP považuje Babiš za nejdůležitější v historii EU, ovlivní podle něj budoucnost unie. "Hnutí ANO je proevropské. Evropský parlament je důležitý, ale na druhou stranu tam nikdy nebudeme mít zásadní vliv. Má 751 poslanců, z toho Česká republika má 21," poznamenal. Postěžoval si na to, že přesto nebojují všichni čeští europoslanci společně za národní zájmy.

Žádní kývači a vítači

Podle premiéra někteří naopak bojují proti České republice, vládě a proti němu. "V Bruselu jsme asi jediní v Evropě, kteří se takhle chovají, že se navzájem zesměšňujeme a poškozujeme naši pověst. I proto musíme v těchto volbách uspět, aby se tam tito lidé zase nedostali," řekl.

"Volby ale pro nás nebudou jednoduché. Mnozí naši voliči nechodili k evropským volbám. My jim musíme vysvětlit, že i tentokrát potřebujeme, aby přišli k volbám, že je nesmí opanovat politická uskupení vítačů nebo nekritických kývačů, kteří v Evropě bezmyšlenkovitě vše odsouhlasí, nebo budou opět evropské prostředí zneužívat k vyřizování si svých účtů s někým doma," uvedl Babiš.

Před pěti lety vedl hnutí do eurovoleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou EP. S hnutím se ale rozešel kvůli sporům s Babišem v pohledu na evropskou i domácí politiku. Do europarlamentu se tehdy kromě Teličky a Charanzové za ANO dostali také Martina Dlabajová a Petr Ježek, který loni ukončil spolupráci s hnutím. Společně s Teličkou bude v letošních volbách kandidovat za nové hnutí Hlas.