Babiš: Buď zvítězíme my a vymýtíme korupci, nebo oni a zničí mě

Hostem pořadu TV Barrandov Aréna Jaromíra Soukupa byl premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Odpovídal na dotazy, které se týkaly vlády, politiky a kauzy Čapí hnízdo. Hovor se také stočil k prezidentským volbám.

"Je podle vás možné objednat si trestní stíhání?" zeptal se Babiše moderátor a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. "Já se chci omluvit, prve jsem to řekl špatně. Místo toho, abych to podal jako teď vy, tak jsem řekl, že se dá objednat vězení, což není pravda a rozhodně jsem nechtěl znevážit justici, která si dle mého názoru vede dobře," odpověděl premiér. Dodal, že podobně jako on se v minulosti vyjádřilo nespočet politiků.

"Vezměte si takového Tomáše Hudečka, který mě nesnáší. Na Twitteru uvedl, že se dozvěděl, že znalec v případě Čapího hnízda je stejný, jako ten u jejich případu Opencard, což je podle něj evidentní, že se jedná o objednávku. Pan Hudeček uznal, že mám pravdu, když tvrdím, že se tady dá zaplatit stíhání," vysvětlil stanovisko Babiš.

Doplnil, že se nejedná o pravidlo, nicméně v případě OLAF má pochybnosti. "Dalším příkladem je automobilka Volkswagen, kterou nyní OLAF taky vyšetřuje. Automobilka požádala o úvěr a nakonec jí vyšetřují kvůli tomu, že do žádosti o úvěr nenapsala, že se dopustila podvodu s emisemi. Co k tomu mam dodat?" zeptal se premiér. Dodal, že téma Čapí hnízdo je vykonstruovaná kauza, která ho má dostat z politiky a nechápe, proč všechny tak zajímá. "Jsem už vydaný, tak už s tím dejte pokoj," vyzval moderátora a veřejnost Babiš.

Soukup poznamenal, že rozčílenost premiéra naprosto chápe a téma hovoru se vzápětí přesunulo k prezidentským volbám. "Pane Babiši, když pan prezident Zeman řekl, že vám dá do osmého března, tedy do dne, kdy vyprší jeho prezidentský mandát v případě neúspěchu ve volbách, druhý pokus, ulevilo se vám?" položil otázku Soukup.

"No neulevilo. Prezident Zeman by musel do osmého března jmenovat vládu a vše by muselo proběhnout v jeden den," odpověděl Babiš. Moderátor se ho tedy zeptal, co si myslí o postupu, který v případě vítězství deklaroval Jiří Drahoš.

Drahoš změnil názor

"Je pravda, že Jiří Drahoš v srpnu minulého roku uvedl, že by mě jmenoval a v září najednou změnil názor," vyjádřil se. Soukup chtěl vědět, zdali je volba prezidenta brána také jako taktická hra o sestavení vlády. "Možná v tom podtextu to tam je někde schované, že lidé chtějí volit pana Drahoše kvůli tomu, že mě nechtějí premiérem. Ale pokud by mě vystřídal pan Fiala... No nevím, jak by sestavil vládu, ale všechno je možné," prohodil premiér.

"A může se díky vítězství Jiřího Drahoše vrátit do politiky Miroslav Kalousek?" popíchl moderátor Babiše, který má s bývalým předsedou strany TOP 09 velmi chladné vztahy. "Všechno je možné, ale je pravda, že se to ve sněmovně teď hemží novýma Kalouskama. Třeba takový Michálek a Farský, to je tedy dvojka," odpověděl s nadsázkou Babiš.

Generální ředitel Soukup chtěl také vědět, jestli by pro Babiše znamenalo konec v politice právě vítězství Jiřího Drahoše. "Ne, já už to teď vzdát nemůžu. Teď je to už o tom, že buď vyhrajeme my a zničíme korupční systém, a nebo vyhrají oni a zničí mě," uzavřel premiér.