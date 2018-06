Babiš: ČSSD trvá na svém. Zeman nedá Pochemu šanci, uvedl Ovčáček

ČSSD dál trvá na svých pěti kandidátech na ministry včetně europoslance Miroslava Pocheho, řekl novinářům po dnešní schůzce s předsedou sociálních demokratů Janem Hamáčkem premiér Andrej Babiš (ANO). Prezidenta Miloše Zemana, který má k Pocheho nominaci vážné výhrady, bude v neděli o personálních návrzích ČSSD i ANO informovat. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček v reakci na to na twitteru uvedl, že Zeman ministrem zahraničí Pocheho nikdy nejmenuje. Podle ústavy prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády. Babiš má jasno i o všech lidech, kteří mají být ve vládě za jeho hnutí, říci jména ale nechtěl.

Babiš dnes dopoledne řekl, že Pocheho nenavrhne hlavě státu ke jmenování s ohledem na výhrady prezidenta i KSČM, která by měla jeho menšinový kabinet se sociálními demokraty tolerovat. Způsobilo by to podle něj ústavní krizi. Poche by se zachoval státotvorně, kdyby netrval na postu ministra, míní Babiš. "Bylo by lepší, kdyby kandidaturu zvážil a nelpěl na funkci," konstatoval Babiš.

Babiš potvrdil Hamáčkova slova, že do Lán za prezidentem nepojede s návrhy na jmenování, ale pouze se seznamem nominací od obou možných koaličních partnerů. "Nebudu navrhovat vládu, budu informovat prezidenta, jaké jsou nominace," uvedl. Podle Hamáčka by tato informace mohla vytvořit prostor k tomu, aby se Zeman s kandidáty včetně Pocheho sešel.

Ovčáček nicméně na twitteru hned vyloučil, že by to mohlo Zemanův pohled změnit. "Tuhle nedůstojnou šarádu v režii ČSSD utneme velmi rychle. Pan prezident M. Pocheho nikdy nejmenuje ministrem zahraničních věcí," uvedl.

Podle Babiše není problém s Pochem nový, i když ho neventiloval do médií a personální návrhy ČSSD nekomentoval. Při schůzkách k Pochemu byly výhrady ze strany KSČM i prezidenta, o kterých byla ČSSD informována, řekl Babiš. "Nejlepší by bylo, kdyby se projevil státotvorně," vzkázal Pochemu.

Babiš už má jasno i o všech jménech, která navrhne Zemanovi za ANO. Jména zatím prozradit nechce. Jisté tak je jen to, že mezi ministry bude chybět jméno ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána.