Babiš dal Zemanovi dva seznamy ministrů. S Pochem i bez něj

Premiér Andrej Babiš (ANO) předložil prezidentu Miloši Zemanovi nejprve seznam ministrů se jménem Miroslava Pocheho (ČSSD) a napodruhé bez něj, když Zeman Pocheho odmítal jmenovat. Uvedl to server Aktuálně.cz na základě vyjádření místopředsedy ČSSD Martina Netolického a nejmenovaných zdrojů z Hradu. Předseda ČSSD Jan Hamáček o vyškrtnutí Pocheho podle Netolického věděl.

Babiš v pondělí řekl, že na seznamu kandidátů na ministry, který předložil Hradu, je i Poche. Zeman již dříve Pocheho kandidaturu odmítal, doporučil mu, aby o funkci ministra neusiloval kvůli svým postojům k migraci a údajným nařčením z korupce, a ve středu Pocheho ministrem nejmenoval. Poche v médiích uvedl, že pokud nebude jmenován, měl by premiér podat na Zemana kompetenční žalobu. Podobně se vyjádřili i další sociální demokraté, protože podle nich má prezident na základě ústavy na návrh premiéra povinnost členy vlády jmenovat. Podle Netolického ale Babiš po prvním seznamu ministrů přinesl Zemanovi ještě další, již bez Pocheho jména.

"Premiér odnesl na Hrad seznam se jménem Miroslav Poche. Hrad ho odmítl. Na základě této definitivní informace premiér požádal prezidenta, aby dočasně pověřil řízením resortu zahraničí pana Hamáčka, šlo to ze strany pana Babiše," řekl serveru místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Netolický. Ústava tak podle něj porušena nebyla.

Netolický také řekl, že o tomto kroku věděl předseda ČSSD, který místo Pocheho povede ministerstvo zahraničí a zároveň bude ministrem vnitra. "Hamáček řekl, že na jménu (Poche) trvá, ale že není možné, aby resort zahraničí byl bez vedení. O tomto postupu věděl a byl zpraven," uvedl. Babiš i Hamáček to serveru odmítli potvrdit. "Řekl jsem mu (Babišovi), že pokud by nebyl pan Poche jmenován, je možné, aby byl řízením resortu zahraničí pověřen jiný člen sociální demokracie. A logicky by to měl být předseda strany. Navrhuje předseda vlády a jmenuje prezident. Komunikace proběhla mezi nimi," řekl Hamáček serveru.

O vyškrtnutí Pocheho podle serveru zřejmě Hamáček neinformoval ostatní členy vedení ČSSD. "Bylo by dost nestandardní, pokud by tam bylo jiné jméno. Nejde o jméno Poche, ale o princip. A já o ničem takovém nevím. Kdyby došlo ke změně, tak by se s tím něco muselo formálně dělat," řekl serveru místopředseda strany Jaroslav Foldyna. Ve čtvrtek se kvůli tomu sejde pražská ČSSD. "Je to porušení dohody," řekl serveru předseda ČSSD v Praze Petr Pavlík. "Musíme si vyjasnit, jak to vlastně proběhlo a kdo jak konal," dodal.

Podle ústavního právníka Jana Kysely prezident při jmenování vyhověl ústavě, pokud mu premiér po doručení původní nominace Pocheho dodal další návrh, ve kterém místo Pocheho navrhl do čela ministerstva Hamáčka. Pokud by však Babiš trval na Pochem a Zeman nominaci nevyhověl, a navíc "svévolně" jmenoval Hamáčka místo Pocheho, jednalo by se podle Kysely o vážné porušení ústavy ze strany prezidenta.