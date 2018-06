Babiš jména potenciálních ministrů zveřejní v pátek odpoledne

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce jména kandidátů do vlády zveřejnit v pátek odpoledne. Řekl to novinářům při ukončení návštěvy Olomouckého kraje. V pátek se prezident Miloš Zeman setká s kandidátem ČSSD na ministra zahraničí Miroslavem Pochem, kterého odmítá jmenovat. Babiš tak zřejmě se zveřejněním adeptů do menšinové vlády ANO-ČSSD počká právě na výsledek této schůzky. Ve středu nechal premiér otázky na jména kandidátů bez komentáře.

"Návrh kandidátů jsem s prezidentem projednal, zveřejním ho v pátek odpoledne," řekl Babiš. Odmítl komentovat například otázku vládní budoucnosti současné ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové (za ANO).

Prezident Zeman přijme sociálnědmokratického kandidáta na ministra zahraničí Pocheho v pátek odpoledne v Lánech. Zeman vyčítá Pochemu jeho postoje v otázce migrační krize, jmenovat ministrem zahraničí ho odmítá. Prezident již dříve prostřednictvím svého mluvčího oznámil, že europoslance Pocheho požádá, aby o funkci ve vládě neusiloval. ČSSD ale jeho kandidaturu nestáhla, ustoupit nehodlá ani sám Poche. Jeho nominaci však odmítá i KSČM, která by měla vznik menšinového kabinetu umožnit.

S kandidáty na ministry, kteří nejsou členy současné vlády v demisi, se chce začít Zeman scházet od pátku. Pětice nominantů za ČSSD je dlouhodobě známa, kromě Pocheho mají za ČSSD zasednout ve vládě šéf strany Jan Hamáček jako ministr vnitra, bývalý náměstek Petr Krčál jako ministr práce, šéf Potravinářské komory Miroslav Toman by měl řídit ministerstvo zemědělství a poslanec Antonín Staněk ministerstvo kultury. Babiš už má o jménech za ANO také jasno, upřesnit je však nechtěl. Jisté je to, že ze současné sestavy mezi nimi bude chybět ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který už v dubnu ohlásil odchod z vrcholné politiky, v úterý se vzdal poslaneckého mandátu.