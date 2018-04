Babiš není levicový člověk, ale oligarcha, míní šéf Senátu Štěch

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) odpovídal v rozhovoru pro novinky.cz na otázky ohledně případné koalice mezi hnutím ANO a ČSSD. Právě Štěch je častým kritikem této spolupráce a předpovídá, že sociální demokracie s premiérem v demisi Andrejem Babišem štěstí rozhodně nenajde. Zároveň v rozhovoru upozornil, že Babiše považuje za nejhoršího a nejméně seriózního člověka, se kterým se kdy v politice setkal.

"Osobně jsem Andreje Babiše poznal a mohu říci, že v politice, ve veřejné činnosti, jsem problematičtějšího, horšího a více neseriózního člověka nepoznal," svěřuje se Štěch a dodává, že mu Babiš dokonce vyhrožoval. Údajně stojí premiér v demisi o hlasy voličů ČSSD, ale podle Štěcha není Babiš levicový člověk, ale oligarcha, což je ten nejpravicovější vrchol politického spektra. "Nevím co by s ním měla sociální demokracie do budoucna hledat za štěstí," říká předseda Senátu.

Současně ale připouští, že by mohla některé členy ČSSD a voliče strany mást nastalá a částečně nepřehledná situace. Část sociální demokracie chce jít do vlády společně s ANO, vyjednává o podmínkách a požaduje pět ministerstev a další část jít do vlády nechce. "Chápu, že někomu nemusí různorodost názorů vyhovovat. Žádné štěpení ČSSD z naší strany ale určitě nečekejte," slibuje Štěch.

Podle Milana Štěcha chtějí s Andrejem Babišem a hnutím ANO spolupracovat ti, kteří s ním nebyli v minulé vládě. "Oni se těch jednání neúčastnili a myslí si, že ho zvládnou, že to umí. Myslí si: My Andreje Babiše umíme. Oni ho ale neumí," říká předseda Senátu. Údajně mu někteří členové sociální demokracie nevěří jeho předchozí zkušenosti s předsedou hnutí ANO. "Asi si to musí prožít sami," vysvětluje si projevenou nedůvěru.

Zároveň Štěch přiznal, že moc nechápe, jak mohou lidé současnému premiérovi v demisi věřit. "Ta mediální kampaň je faleš, není to skutečný obraz. Je to velmi pokřivené zrcadlo, které může díky velkým penězům spustit," popisuje Milan Štěch. Na Slovensku má podle svých slov kontakty, které ho už v roce 1994 na Babiše upozorňovaly.

"Když se Andreji Babišovi něco nehodí, řekne: ´Já jsem to nečetl. To je nesmysl, takovými věcmi se nebudu řídit.´ Pro něj to není vůbec problém, řekne Sorry a bude to úplně jinak. dělá kolem toho takovou mediální kampaň, že většina bude ještě říkat, že dělá dobře. Já si myslím, že takové podmínky jsou k ničemu," popisuje Milan Štěch praktiky premiéra v demisi, které údajně často uplatňuje během vyjednávání o podmínkách sociální demokracie.