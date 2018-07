Babiš odmítl opoziční kritiku týkající se personální politiky

Rezignace ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD) byla jediným možným řešením situace kolem podezření z plagiátorství v Krčálově bakalářské práci. Novinářům to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Výběr nástupce nechává Babiš na sociální demokracii. V případě Jany Maláčové (ČSSD), kterou mu navrhuje šéf ČSSD Jan Hamáček, označil za pozitivní její studium v zahraničí. Její nominaci hodnotí jako dobrou a bude se snažit co nejdříve dosáhnout jmenování.

"Výběr nástupce nechám na ČSSD. Pokud na MPSV přijde paní Maláčová, její studium v zahraničí bude určitě ve vládě plus," řekl České televizi Babiš. Dosavadní šéfka odboru rodinné politiky ministerstva Maláčová získala magisterské tituly v oboru politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a oboru politická ekonomie Evropy na Londýnské ekonomické škole.

Babiš před novináři ocenil, že Hamáček situaci kolem Krčála vyřešil rychle. Doufá, že podobné problémy nebude muset vláda v dohledné době znovu řešit. Odmítl prohlášení opozičních politiků, že je za personální výměnu osobně odpovědný. "Já jsem univerzální pachatel, takový hloupý komentář, jak to mám komentovat. Všichni vědí, že to byla nominace ČSSD a že si do nominací nemluvíme," uvedl.

S Maláčovou se Babiš v minulosti setkal, když s ní chtěl probrat koncepci rodinné politiky. "Strávil jsem s ní asi hodinu a měl jsem z ní dobrý pocit," konstatoval. Situaci v čele ministerstva práce probere o víkendu s prezidentem Milošem Zemanem, kterému zatím návrh na odvolání Krčála či na jmenování Maláčové neposílali. "Z mého pohledu je to dobrá nominace, budu se snažit to zprocesovat co nejdřív, aby byla vláda v plném počtu," řekl.

Před týdnem skončila kvůli obvinění z plagiátorství ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO). Babiš proto žertoval, že by se zřejmě měly prověřit všechny diplomové práce poslanců. "Doufejme, že bychom potom byli usnášeníschopní. Určitě je potřeba prověřit všechny politiky," uvedl Babiš.

Opozice rychlou Krčálovu reakci ocenila



Rozhodnutí Petra Krčála (ČSSD) odejít z čela ministerstva práce a sociálních věcí ocenil předseda komunistů Vojtěch Filip i šéf sněmovního klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Místopředseda ČSSD Martin Netolický řekl, že Krčál situaci vyřešil do 24 hodin od chvíle, kdy se objevilo první podezření z plagiátorství. Je to podle něj znak toho, že Krčál se snaží zlepšit politickou kulturu v ČR. Předseda SPD Tomio Okamura má Krčálův odchod za neuvěřitelnou blamáž práce premiéra Andreje Babiše (ANO), není podle něj schopen sestavit odborný kabinet.

"Jsou lidé, kteří odstupují ze svých funkcí při pouhém podezření a jsou lidé, kteří neustále tvrdí, že všechno je kampaň a že to je na ně nastrčeno," konstatoval předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Za větší problém než personálie považuje to, že se vláda opírá o hlasy KSČM.

"Je to rozhodnutí, které je odpovědné vůči vládě i vůči sociální demokracii, aby nepoškozoval vlastní politickou stranu," uvedl Filip v České televizi. Dodal, že rozhodnutí považuje za "včasné".

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že Krčálovo odstoupení dokazuje personální vyprázdněnost vlády i neschopnost Babiše a ČSSD dosadit do čela důležitých resortů kompetentní osoby. "Plagiátorství je velký politický problém politiků, kteří své tituly získávali spíše pro formu a je na místě, že ministr Krčál svou funkci složil," řekl Bartoš.

Předseda SPD Okamura změnu označil za neuvěřitelnou Babišovu blamáž. "Další ministr jeho vlády po několika dnech rezignoval pro podvody a nekompetentnost. To je ta vláda odborníků, kterou sliboval Andrej Babiš? Zklamal na celé čáře, nemá odborníky, není schopen vést Českou republiku, ani domluvit složení vlády," uvedl.

Kalousek ocenil styl, se kterým se Krčál k situaci postavil. "Dlužno uznat, že Petr Krčál vystoupil důstojně. Přeji mu hodně štěstí a úspěchů v dalším životě," komentoval Krčálův odchod na twitteru.