Babiš podruhé premiérem. O jménech ministrů mlžil

Prezident Miloš Zeman v úterý na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše podruhé premiérem. Babiš poté složil premiérský slib. První Babišova vláda, do níž nominovalo členy pouze ANO, nezískala v lednu důvěru sněmovny. O vzniku nového kabinetu jedná ANO s ČSSD a podporu ve Sněmovně chce získat ještě od KSČM.

Zeman po jednání požádal Babiše, aby mu v přiměřené době předložil návrh na složení vlády, aby se mohl s jeho členy seznámit. Popřál mu, aby tentokrát získal důvěru Poslanecké sněmovny. Prezident nevyloučil to, že nový kabinet by mohl být jmenován koncem června. Hlasování o důvěře by pak očekával v první či druhé dekádě července.

Babiš novinářům po jmenování řekl, že požádal Zemana o schůzku 16., nebo 17. června, tedy o víkendu po vyhlášení výsledků referenda v ČSSD o vstupu do vlády. Na jednání, které by mělo být v Lánech, by chtěl prezidentovi přinést kompletní seznam ministrů budoucího kabinetu. Celá vláda by podle něj mohla být jmenována v týdnu od 25. června, o důvěru by Sněmovnu mohla požádat 11

. července. Podpis koaliční smlouvy očekává před hlasováním o důvěře a bude chtít, aby se pod ni podepsali všichni poslanci ANO i ČSSD.

Pod dohodou s KSČM o toleranci vlády podpisy poslanců být podle Babiše nemusí. Tato dohoda podle něj bude volná a nezavazuje vládu, aby hlasovala pro poslanecké návrhy komunistů.

Pokud členové ČSSD v referendu vstup do vlády schválí, strana obsadí pět ministerstev. Ministerstvo vnitra by měl vést předseda ČSSD Jan Hamáček, ministerstvo práce a sociálních věcí bývalý náměstek na tomto úřadu Petr Krčál, zemědělství prezident Potravinářské komory Miroslav Toman a kultury olomoucký primátor Antonín Staněk. Na ministerstvo zahraničí chce ČSSD navrhnout europoslance Miroslava Pocheho. Zeman mu ale vyčítá, že se v minulosti vyslovil pro přijímání uprchlíků. Poche v prezidentské volbě podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.

Babiš nechtěl o personálním sporu mluvit. O záležitosti se chystá jednat s Hamáčkem, sejdou se tento týden. "Budu se snažit, abychom byli bez konfliktu, abychom našli dohodu," řekl. Nekomentoval ani změny mezi ministry za hnutí ANO. Řekl pouze, že zatím ještě není jasno v tom, s kým počítá nadále a s kým ne.

Zeman dnes nechtěl před médii kandidáty na ministry komentovat. Případné diskuse o nich chce vést s Babišem. Prezident nevyloučil možnost, že při hlasování o důvěře vlády navrhovaný kabinet ve Sněmovně opět osobně podpoří. Vyjadřoval by se v takovém případě i o programovém prohlášení vlády, o kterém řekl, že mu je sympatické a rád mu vyjádří podporu.

Babiš po jmenování slíbil bojovat za české národní zájmy na půdě Evropské unie, bojovat proti korupci, plýtvání a za efektivní stát. "Budu naslouchat občanům a budu bojovat za jejich lepší život. A budu plnit předvolební sliby," řekl. Na novinářský dotaz, jak hodnotí, že vláda bude vládnout s podporou komunistů, řekl, že s podporou komunistů byli zvoleni i prezidenti Václav Havel a Václav Klaus a vládu s nimi chtěl vytvořit tehdejší předseda lidovců Miroslav Kalousek.

Doba mezi konáním voleb a tím, kdy vláda získá důvěru, bude nyní nejdelší od roku 1993. Dosud nejdéle čekalo Česko na kabinet s důvěrou na přelomu let 2006 a 2007, kdy se Mirku Topolánkovi podařilo uspět ve Sněmovně až napodruhé, a to 230 dnů po skončení voleb. Dnes uplynulo od posledních sněmovních voleb 228 dní, na kabinet s důvěrou ale země bude muset ještě nějakou dobu počkat.