Babiš: Předčasné volby nikdo nechce, karty rozdává Zeman

Předčasné volby nejsou řešením nynější situace při sestavování vlády, řekl novinářům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Pokračovat v jednání bude po úterním setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident je podle něj ten, kdo "rozdává karty".

"Předčasné volby nikdo nechce, musíme najít jiné řešení, aby vznikla vláda co nejdřív, protože už jsme všichni z toho unavení," řekl Babiš před otevřením Kramářovy vily, kde se pořádá den otevřených dveří. O tom, zda by po krachu jednání se sociálními demokraty znovu začal s touto stranou jednat, jak o tom spekulují politologové, se nezmínil. Uvedl ale, že ho nezdar vyjednávání mrzí.

"Mně se stále něco vyčítá, ale ty takzvané demokratické strany udělaly co? Tři dny po volbách jsem jasně řekl, že s ODS máme stotrojku, ODS říká: naši voliči nechtějí být s hnutím ANO ve vládě, starostové stále útočí na mě, takže to vypadá, že to nemá řešení," uvedl.

Na dotazy novinářů ale doplnil, že řešení se vždycky najde a prezident Zeman je ten, který je nyní na tahu. "On je ten, který řekne, koho pověří. Počkejte do úterý večer a uvidíme," řekl.

ČSSD ve čtvrtek večer odstoupila od jednání kvůli tomu, že ANO nepřistoupilo na žádnou z požadovaných variant společné vlády bez trestně stíhaného premiéra. Podle Babiše trvala ČSSD při jednání stále na obsazení pozice ministra vnitra.

Vnitra se nevzdají

Premiér doplnil, že jeho hnutí se resortu vnitra nechce vzdát a obsadilo ho odborníkem, a nikoli politikem. Při vyjednávání o vládě bylo toto ministerstvo pro ČSSD podle Babiše "vlajkovou lodí" místo resortu práce a sociálních věcí, který je blíže jejich programu. O ministerstvo práce podle něj ČSSD zájem nejevila. Sociální demokraté si stěžují, že Babiš kromě projevené neochoty k ústupkům opakovaně sociální demokraty urážel.

Konzultovat situaci s Hradem se chystá počátkem příštího týdne také šéf komunistů Vojtěch Filip. KSČM totiž plánovala případný kabinet ANO a ČSSD tiše podporovat. Jednání by podle Filipa nezkrachovala, kdyby komunisté dostali roli mediátora. Sociální demokraty přitom obvinil z příliš vysokých požadavků.