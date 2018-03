Babiš: Žádné čistky! My to neděláme politicky, ale dle kvality

Vláda ANO v demisi nedělá zásadní a nevratné kroky, nic neprivatizuje a nedělá ani žádné politické čistky na úřadech, řekl poslancům premiér Andrej Babiš. Před schůzí sněmovny svolanou na podnět části opozice kvůli personálním změnám, které kabinet provádí, ministerský předseda zdůraznil, že vláda je legitimní a není ústavou omezena v pravomocích.

Anketa: Volili byste jinak, když vidíte, jak se vyvíjí aktuální politická situace? Ano. 19 %



Ne. 73 %



Nevolil(a) jsem. 8 %



"Jsem celkem rozpačitý, nechápu, proč byla svolána tato mimořádná schůze," uvedl Babiš. Podotkl, že hnutí ANO vede jednání s dalšími stranami s cílem sestavit stabilní kabinet s důvěrou. "Vláda v demisi je zcela legitimní a není ústavou omezena v pravomocích. Nechceme vládnout v demisi, když získáme důvěru, budeme pracovat úplně stejně," řekl.

Personální změny, které vláda provedla, ministerský předseda hájil. Opozice kritizuje odvolávání náměstků ve státní službě nebo šéfů fakultních nemocnic. Kritizuje i údajný Babišův tlak na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína.

Premiér řekl, že při systemizaci míst ve státní službě vláda snížila počet politických náměstků z 31 na 20 a zrušila 14 náměstků pro řízení. Připomněl personální změny za ministerského předsedy (ODS) Mirka Topolánka, kterým se říkalo noc dlouhých nožů. "My to neděláme takhle, my to neděláme politicky. My to děláme podle kvality lidí," zdůraznil Babiš. Odmítl informace, že by měl mít seznam vedoucích úředníků, kteří jsou členy ČSSD, a poukázal na to, že si ponechal státního tajemníka pro EU Aleše Chmelaře (ČSSD).

ODS chce na mimořádné schůzi vládu vyzvat, aby nevynucené personální změny neprováděla a nepředkládala návrh změn služebního zákona. Kabinet za necelé tři měsíce od svého jmenování využil k personálním změnám na ministerstvech nynější služební zákon, o místo však také přišli například generální ředitel České pošty Martin Elkán, šéf agentury CzechInvest Karel Kučera či ředitelé fakultních nemocnic Na Bulovce a v Ostravě Andrea Vrbovská a Svatopluk Němeček.

Aby se schůze vůbec uskutečnila, bylo by nutné, aby poslanci schválili její program. Pak by také mohli hlasovat o případných navržených usneseních. Nyní mohou vystupovat jen řečníci s přednostním právem.