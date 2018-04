"Bobříka mlčení drží ANO a ČSSD kvůli ostatním stranám"

Na začátku týdne hnutí ANO sdělilo sociálním demokratům své představy o tom, jakým směrem by mohlo pokračovat vyjednávání obou stran o společné vládě. Po ukončení vyjednávání však ani jedna strana neuvedla, jak jejich schůze dopadla. Mohlo dojít ke shodě? Za jakých podmínek by se ANO a ČSSD domluvily? Na tyto otázky odpovídal pro on-line deník TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček.

V pondělí večer proběhlo jednání mezi hnutím ANO a stranou ČSSD. Obě strany však mlčí a nikdo se nechce vyjádřit k tomu, k čemu dospěli. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že ta nabídka je obšírnější. Domnívám se, že je postavená nejen na ministerstvech, ale možná i na určitých zastoupeních a také tam může být nějaká otázka nějaké klauzule, aby ČSSD nebyla přehlasovaná jinými stranami. Proto se teď vyjednavači ANO a ČSSD domluvili, že si dají bobříka mlčení, aby se do toho nezapojily i další politické strany a nezačaly to demonstrovat jako nedemokratické opatření, obavu z konkurence a mnohé další argumenty.

To mlčení je navíc pro obě dvě strany výhodné i tím, že premiér v demisi Andrej Babiš nepotřebuje ventilovat své ústupky a to, že je připravený ustoupit a že ustoupil. Lídr hnutí ANO není z těch, kdo by byl pyšný na to, že by něco nedopadlo - jak se říká - na první dobrou.

Co bude podle vás dál?

Aktuálně začnou obě strany zkoušet vyjednávat u svých orgánů, co by pro ně bylo atraktivní a akceptovatelné i pro členskou základnou. Dá se očekávat, že teď sociální demokrati pilují nějakou svoji finální představu, kterou by dokázali obhájit před svojí členskou strukturou strany, a která bude přijatelná i pro samotného Andreje Babiše.

Dá se tedy říct, že mlčení obou stran je signál, že předseda ČSSD Hamáček o nabídce vážně přemýšlí?

Bezesporu. Možná se tam objevily i nějaké alternativy a možnosti spolupráce, a teď si v podstatě sociální demokraté připravují nějakou zpětnou reakci, nějakou finální představu.

Předchozí jednání zkrachovala kvůli tomu, že ANO odmítlo přenechat ČSSD vnitro. Je možné, že svůj postoj anoisté přehodnotili a nakonec vnitro "pustili"?

Ano. Už se v podstatě nehraje o variantu, že by resort ministerstva vnitra dostal zástupce hnutí ANO. V podstatě si myslím, že jsou tam dvě varianty.

Které?

Buď na post ministra vnitra dosadí někoho, kdo bude otevřeným nominantem ČSSD. Může to být například Jeroným Tejc či nějaký odborník, který bude vybrán sociálními demokraty.

A co post premiéra? Sociální demokraté byli proti, aby byl včele vlády trestně obviněný člověk...

Myslím si, že je reálné, aby se obě strany dohodly na tom, že premiérem bude Andrej Babiš, ale bude to vykoupeno širšími ústupky od hnutí ANO.