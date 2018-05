Bude mít Česko do prázdnin vládu s důvěrou?

Přes půl roku trvá sestavování vlády Andreje Babiše a stále tomu není konec. Prezident Miloš Zeman před časem uvedl, že by vláda s důvěrou mohla vzniknout do prázdnin. Co si o tom myslí zástupci jednotlivých stran? Je tento termín pro vznik vlády reálný? Redakce on-line deníku TÝDEN.CZ oslovila vybrané české politiky, kteří se k tématu vyjádřili.

Jan Hamáček (ČSSD)

Na tuto otázku se nedá v současné době jasně odpovědět. Je ale jasné, že naše země už nutně potřebuje vládu s důvěrou, která se bude zabývat životní situací občanů. Po náročných vyjednáváních s hnutím ANO je "na stole" koaliční smlouva a programové prohlášení. Oba tyto dokumenty obsahují klíčové priority, které ČSSD prosazuje, a které zajistí, aby naše země byla sociálně spravedlivým státem. Nyní je na našich členech, aby rozhodli o dalším směřování České republiky i sociální demokracie.

Jiří Dolejš (KSČM)

Pokud se vyřeší referendum v ČSSD a finální jednání, tak jsme schopni to do konce června zvládnout. Myslím si, že protahovat tuto situaci dál do podzimu by bylo hodně pofidérní a minimálně dvě třetiny lidí by už nechápavě kroutily hlavou, že nejsme schopni vládu sestavit. Nicméně se tu nabízí ještě jedna věc, kterou je jmenování premiéra panem prezidentem. Andrej Babiš je zatím pouze pověřenou osobou, která má vládu sestavit. Pokud by Andrej Babiš nesplnil očekávání pana prezidenta, ten by mohl jmenovat na post premiéra někoho jiného, což je varianta, po které rozhodně nevolám a která se mi nelíbí. Ale samozřejmě prezident to samozřejmě může udělat. A to by byl zase jiný příběh.

Jiří Pospíšil (TOP 09)

Já si myslím, že je to možné, ale v žádném případě to není jisté. Stále je zde mnoho otazníků, které visí nad vznikající vládou, není zřejmé, jak dopadne referendum uvnitř ČSSD; zda vedení přesvědčí, aby členská základna vyslovila souhlas s takovou vládou, protože jsem přesvědčen, že samotná členská základna z takové vlády nemůže být nadšená. A pak je tu druhý problém, kterým jsou komunisté. I když nemají své ministry, tak jejich vliv na vládu bude zjevný a je otázka, na kolik budou stupňovat vydírání vůči ANO a ČSSD a jak moc jim budou obě strany dále ustupovat. Mám na mysli spor kolem zahraničních misí, ten se jim třeba podaří nějak překonat, ale potom hrozí, že komunisté klidně přijdou s nějakým dalším problémem, na jehož základě budou testovat ochotu Andreje Babiše.

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)

Já nejsem ani prognostik ani komentátor, mě spekulovat nepřísluší. Každopádně jsem přesvědčen, že pokud mluvíte o druhé vládě Andreje Babiše, tak by měla vzniknout do prázdnin, protože jinak předpokládám, že prezident bude konat. Aby tu byla vláda bez důvěry déle, jak půl roku, to už by bylo za hranou Ústavy. Tudíž předpokládám, že vznikne. Zatím to vypadá, že to bude vláda za podpory komunistů.



Tomio Okamura (SPD)

Nemyslím si. Podle stávající rychlosti jednání to vypadá, že k hlasování o důvěře vládě do konce června nedojde.

Ivan Bartoš (Pirátská strana)

Všechny nabízející se varianty vznikající vlády s komunisty či extremisty jsou pouhým důsledkem toho, že se trestně stíhaný premiér není ochoten vzdát svých mocenských tužeb a ustoupit ze svého postu v zájmu utvoření demokratické vlády s důvěrou. Ve věci termínu, do kdy bude vláda sestavena, nezapomínejme na roli prezidenta, který, jak můžeme sledovat, vychází premiérovi vstříc více než bezmezně. Pro Piráty je podle naší předvolební strategie koaliční spolupráce s trestně stíhaným premiérem či extremistickými stranami nepřijatelná.

Petr Fiala (ODS)

To, že Česká republika stále nemá sedm měsíců od voleb většinovou vládu, je výsledkem selhání Andreje Babiše. Neumím odhadnout, jak dlouho tato politická krize bude pokračovat. Ani to, jak dopadne vnitrostranické referendum v ČSSD. Klíče k vyřešení má v rukou ANO a Andrej Babiš. Ten však tuto politickou krizi buď neumí, nebo nechce vyřešit.

Patrik Nacher (nestraník za hnutí ANO)

Nechce se mi moc tipovat, protože to není v rukou hnutí ANO. Aktuálně je před námi referendum ČSSD, které rozhodne. Myslím si ale, že i lidé jsou už určitě nervózní, protože tato situace není optimální. Buď budeme mít vládu co nejrychleji, anebo by to mělo opravdu směřovat k předčasným volbám. Tohle přešlapování na místě si voliči opravdu nezaslouží. Já jen doufám, že si budou všichni pamatovat, jak se ty jednotlivé politické strany chovaly po volbách.