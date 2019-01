ČSSD bude řešit budoucnost, dojde i na kandidátky do Bruselu

Po sobotním uzavření krajských konferencí sociálních demokratů, které mimo jiné udělovaly nominace pro březnovou volbu předsednictva, se v neděli bude přípravou sjezdu zabývat ústřední výkonný výbor ČSSD. Sejde se v královéhradeckém Kulturním domě Střelnice stejně jako o prvním březnovém víkendu sjezd. Široké vedení strany v neděli v Hradci mimo jiné potvrdí kandidátky do Evropského parlamentu, vést bude ČSSD do hlasování europoslanec Pavel Poc v závěsu s další dosavadní europoslankyní ČSSD Olgou Sehnalovou.

"Tématem nedělního jednání budou také provozní záležitosti," řekl mluvčí ČSSD Petr Vurbs. Naopak široké vedení by se podle něj nemělo věnovat přípravě změny stanov, pokud takový návrh nezazní v diskusi. Změnou pravidel fungování strany by se měl zabývat až březnový sjezd. Jedním z námětů do diskuse, který vzešel z pracovní skupiny připravující změnu stanov, je i návrh na zkrácení názvu strany na Sociální demokracie (SD), jak o tom informoval deník Právo. "Já osobně preferuji zachování současného názvu," sdělil předseda Jan Hamáček.

Na sjezdu ČSSD vyhodnotí dosavadní angažmá ve vládě v pozici menšího partnera hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Podle nominací zřejmě potvrdí v čele ČSSD Jana Hamáčka, který spolupráci s ANO před rokem vyjednával. Současný ministr vnitra a vicepremiér dosud posbíral osm nominací a nemá protikandidáta. Do funkce prvního místopředsedy kraje nominovaly Romana Onderku, dosavadní místopředseda má podporu sedmi krajů. Mezi kandidáty na řadové místopředsedy se šesti nominacemi dominuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, čtyři získal šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Oba řadí komentátoři mezi nové viditelné tváře ČSSD.

Dvě nominace - ze svého Pardubického a vedlejšího Královéhradeckého kraje - získal dosavadní místopředseda Martin Netolický. Pardubický hejtman ale avizoval, že se chce věnovat spíše regionální politice. Po jedné nominaci mají někdejší zpravodajec Miroslav Krejčík, ministr kultury Antonín Staněk a Miroslav Menčl z Libereckého kraje.

ČSSD chystá řádný sjezd dva roky po brněnském, kde funkci předsedy obhájil Bohuslav Sobotka. Tehdejší premiér kvůli neuspokojivým předvolebním průzkumům opustil stranickou roli několik měsíců poté. Po slabém výsledku ve sněmovních volbách dali funkce k dispozici i ostatní členové jeho nejužšího vedení, jejichž nástupce vybral mimořádný sjezd loni v únoru a dubnu. Předsednictvo a ústřední výbor ale fungují stále v podobě vybrané v roce 2017. Protože by při nynějším stavu bylo nutné pořádat sjezd každý rok, sociální demokraté v březnu sjednotí funkční období všech orgánů tak, že předseda a místopředsedové odstoupí a uskuteční se nová volba.

Už od loňského sjezdu v nejužším vedení ČSSD chybí jeden řadový místopředseda, předsednictvo také opustil první místopředseda Jiří Zimola. Vedle Hamáčka a Onderky jsou jeho členy ještě místopředsedové Netolický, Jaroslav Foldyna a Jana Fialová. Foldyna oznámil, že funkci nechce obhajovat.