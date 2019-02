ČSSD má nejhorší za sebou, věří její předseda Hamáček

Předseda ČSSD Jan Hamáček bude chtít prosazovat štíhlejší vedení strany a elektronickou stranickou komunikaci. Uvedl to v dopise členům před pátečním a sobotním sjezdem, na kterém bude obhajovat svou funkci. Straníky vyzývá, aby byli sebevědomější. Napsal, že riskantní vstup do vlády se straně vyplatil a plní program sociální demokracie. Nenaplnily se podle něj katastrofické scénáře, že strana bude ve Sněmovně neviditelná a bude loutkou "pod tlakem divoké hlasovací mašiny ANO, KSČM a SPD".

Hamáček v textu hodnotí svůj rok v čele sociální demokracie. Česko podle něj zažívá historicky velmi úspěšné období, což je i zásluhou ČSSD, přesto stranická značka voliče neláká. Voliči podle něj stranu vnímali jako rozhádanou partaj, která se stará hlavně sama o sebe. "Po roce v křesle předsedy si však myslím, že máme nejhorší za sebou a zvedáme hlavu," uvedl. ČSSD získala ve sněmovních volbách v roce 2017 od voličů 7,27 procenta hlasů, v loňských senátních volbách obhájila jen jeden mandát. Podle lednového volebního modelu společnosti Median by nyní ve volbách do Sněmovny získala osm procent hlasů.

Vyjednávání o vládě označil Hamáček za těžká, ale úspěšná. Minimálně od podzimu podle něj strana "táhne za jeden provaz" a nehádá se. "Riskantní vstup do vlády se vyplatil, plníme program ČSSD," napsal. Připomněl růst platů ve veřejné sféře, zvyšování minimální mzdy či růst důchodů. Sociální demokracie podle něj nabídla nové tváře, jako příklad uvedl ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a ministra zahraničí Tomáše Petříčka. "Jsem rád, že jsem je vybral, a oni potvrdili, že jsou skvělými ministry," uvedl.

Hamáček vyzdvihl, že ČSSD je v současné době stabilizovaná a své spory řeší uvnitř strany, a ne přes média. Zdůraznil, že nikdo jiný za sociálnědemokratický program bojovat nebude. "Musíme využít šance hájit ve vládě naše voliče, protože ANO to nedělá," poznamenal.

Zároveň uvedl, že se ČSSD musí změnit. "Mojí vizí je flexibilnější, akčnější a viditelnější ČSSD," napsal. Ve straně je podle něj shoda, že stanovy musejí být jednodušší a srozumitelnější. "Není možné mít pravidla, ve kterých se většina nevyzná a nemá k nim respekt. Chci elektronickou komunikaci a štíhlejší vedení, v němž budou zástupci regionů i vedení strany, které se bude schopné rychle sejít. Jasná pravidla k rušení členství a systém řízení odpovídající dnešku, ne předminulému století," vzkázal členům. O změně stanov bude sjezd rozhodovat v pátek.

Hamáček odmítl, že by ČSSD byla mrtvá. Ve své historii podle něj přežila horší věci než mizerný výsledek ve volbách. "Jestli mě něco opravdu rozčiluje, tak je to poraženectví a malá sebedůvěra nás, sociálních demokratů," zdůraznil. Za recept na návrat označil to, aby sociální demokraté sami sobě věřili, poté jim budou věřit i voliči.