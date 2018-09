ČSSD ustoupila Zemanovi. Velet diplomacii má Pocheho asistent

Kdo je Tomáš Petříček Datum narození: 27. září 1981 Vzdělání: vystudoval obor mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.), absolvoval i magisterské obory zaměřené na mezinárodní politiku a ekonomii na Warwické univerzitě v Británii a v Evropském centru pro mezinárodní a strategické výzkumy v Bruselu; absolvoval studijní pobyt na Svobodné univerzitě v Bruselu a stáže na českém velvyslanectví v Belgii a u Evropského parlamentu. Současná funkce: náměstek ministra zahraničních věcí (od srpna 2018). Praxe: v letech 2007 až 2009 byl asistentem poslance Evropského parlamentu, v letech 2009 až 2017 působil jako samostatný konzultant; zastával řadu funkcí, mimo jiné byl asistentem pražského radního a člena zastupitelstva a asistentem a poradcem europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD); v Evropském parlamentu pracoval vedle let 2007 až 2009 od roku 2014 do letošního července s několikaměsíční přestávkou v roce 2017, kdy své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD); byl členem statutárních orgánů několika společností - Rencar, a.s., Wineproject, s.r.o., Úpravna vody Želivka, a.s., Želivská provozní, a.s.; v letech 2012 až 2014 byl externím vyučujícím na Fakultě sociálních studií UK. Členství v politických stranách: v letech 2002 až 2004 byl členem Mladých sociálních demokratů, od roku 2005 je členem ČSSD; ve straně byl mimo jiné vedoucím zahraničního oddělení. Ostatní: - Ovládá angličtinu, francouzštinu a španělštinu. - Je autorem několika odborných publikací. - Jako své zájmy uvádí cyklistiku, triatlon, běh, četbu, historii, cestování, zahrádkářství a vaření. - Vede kandidátku ČSSD v Praze 7 v letošních říjnových volbách do zastupitelstev obcí. - Podle serveru euro.cz před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 daroval ČSSD "více peněz než sám jeho šéf a pozdější europoslanec Poche". Petříček dle euro.cz poskytl celkem 310 tisíc, částku rozepsal na čtyři menší dary.