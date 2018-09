Debatu o kvótách pro ekonomické migranty poslanci přerušili

Sněmovna bezpečností výbor ve čtvrtek přerušil debatu o cizinecké novele, která by mimo jiné zavedla možnost kvót pro ekonomické migranty a povinné integrační kurzy. Poslanci dostali čas na předkládaní případných pozměňovacích návrhů.

Poslanec STAN Vít Rakušan avizoval, že u zaváděných mimořádných pracovních víz navrhne zrušit jejich časové omezení na rok. Lidé, kteří je získají, by měli navíc dostat sociální práva. Navrhovaný model mimořádných pracovních víz podle Rakušana redukuje cizince na pouhou pracovní sílu a vysloveně vylučuje, aby se tito cizinci v Česku integrovali.

Na ukrajinské pracovníky se zaměřil bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Podle jeho názoru by měli mít možnost vyřizovat si pracovní povolení přímo v Česku, když by přijeli jako turisté, nikoli už na Ukrajině. "Je to cesta, jak vypnout příjem organizovanému zločinu na ukrajinském území," uvedl Chovanec. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna namítal, že by nastalo "gigantické zatížení úřadů".

Integrační kurzy mají podle tvůrců zákona pomoci cizincům se orientovat v novém prostředí, seznámit je s právy a povinnostmi nebo s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami Česka a Evropské unie. Kurzy by se měly konat v Centrech na podporu integrace cizinců, které budou ve všech krajích. Nyní takové zařízení chybí ve středních Čechách. Mlsna připustil výjimky z absolvování kurzů.

Kvóty pro ekonomické migranty by umožnily stanovit maximální počet žádostí o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání, které by česká velvyslanectví směla v nejbližším roce přijmout. Případné zavedení kvót vláda zdůvodňuje přetížeností zastupitelských úřadů, které povolení vyřizují. Za uplynulé roky se počet žádostí o pracovní pobyty ztrojnásobil.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce v novele pozměňovacím návrhem zkrátit na půl roku řízení o odnětí povolení k pobytu pro cizince, kteří by byli v Česku třikrát odsouzeni za úmyslný trestný čin. Nyní toto řízení trvá podle něho dva roky i déle.

Některé změny v zákoně jsou reakcí na unijní předpisy, které musí země přejímat. Členské země EU totiž musí do svých zákonů zavést směrnici, která se týká studia, výzkumu, au-pair nebo výměnných pobytů cizinců v těchto zemích. Novinkou například bude zavedení dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti.