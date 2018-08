Demokratická KSČM? Musíme být ve střehu u každé strany, soudí politolog

"Komunistická strana je demokratická," vyjadřují se přední politici v médiích. Je to skutečně pravda? V čem tkví demokratičnost strany KSČM? Na tyto otázky odpovídal pro on-line deník TÝDEN.cz politolog a ředitel společnosti Phoenix Research Jan Kubáček.

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí i vnitra a zároveň předseda ČSSD Jan Hamáček svorně prohlašují, že strana KSČM je stranou demokratickou. Je to pravda?

Komunistická strana se opakovaně účastní demokratického života, svobodných voleb, dostává se do poslanecké sněmovny, má své zástupce i v dalších typech politických institucí... Platí tedy, že je to strana, která se pohybuje ve svobodném prostředí. Problém je trochu jinde.

Kde?

KSČM je strana hodně uzavřená, poměrně centralizovaně řízená a nevyznává úplně plnohodnotnou pluralitu. Navíc má složité a toxické dědictví, od kterého se nedokázala odstřihnout. V tomhle ohledu není extremistická, není antisystémová, řekl bych, že je to strana protestní a v některých věcech účelově radikální.

Rovnou ale podotýkám, že daleko od něčeho podobného není ani logika stanov SPD a nutno dodat, že i poměrně silná pravomoc předsedy hnutí ANO je hodně atypická a nemá moc srovnání s ostatními pluralitními stranami.

Může být strana KSČM brána na české politické scéně jako riziko?

Samozřejmě u takového typu stran musíme být neustále ve střehu, protože problém u nich je v tom, že nějak komunikuje navenek a nějak komunikuje uvnitř. Na druhou stranu já razím heslo, že musíme být ve střehu u každé politické strany.

Proč?

Každá politická strana může vzplanout. Některá k tomu má ty předpoklady intenzivnější a ta cesta k nějaké její vulgarizaci nebo k momentu mocenského vzplanutí a zneužívání moci může být snadnější. U některých to může být sice náročnější, ale řekněme si otevřeně, v podstatě to může potkat jakoukoli stranu.

Když se vrátíme zase k Babišovi a Hamáčkovi, není to spíš z jejich strany taktika, jak uklidnit voliče před blížícími se volbami?

Určitá snaha neutralizovat komunistickou stranu a ty obavy z ní tam určitě je, protože by to mohlo část voličů jak hnutí ANO, tak ČSSD, odhánět. Řekněme si ale otevřeně, že některá podobná vyjádření jsme už v minulosti slyšeli z úst třeba Václava Klause, Václava Havla a některých dalších politiků, kteří takto reagovali v momentě, když to bylo pro ně výhodné a taktické. Nutno dodat, že KSČM do politického života už byla mnohokrát zapojena, takže teď to není žádné novum. V minulosti se s nimi několikrát počítalo, že by se mohli účastnit ve vládě; ať to bylo za Jiřího Paroubka, nebo za Miroslava Kalouska.