Dienstbier: Stabilitu u vlády s ANO a podporou KSČM nečekám

Již v pátek se vyhlásí výsledky referenda strany ČSSD a zazní verdikt, na který čeká celé Česko. Proč je vstup do vlády s Andrejem Babišem pro sociální demokracii riskantní? Uškodila by jí opozice? Na tyto otázky odpovídal on-line deníku TÝDEN.CZ senátor Jiří Dienstbier.

Anketa: Povede se Andreji Babišovi napodruhé získat pro svou vládu důvěru? Ano. 41 %



Ne. 39 %



Netroufám si říct. 21 %



Jaká je aktuálně atmosféra v ČSSD?

Teď se hlavně čeká na výsledek referenda, který bude zveřejněný tento pátek. Asi všichni řeší, jak to dopadne.

Je reálné počítat s tím, že výsledek bude hrát pro Andreje Babiše?

Možné to samozřejmě je, myslím si, že v tuto chvíli je to ta pravděpodobnější varianta, ale nechci předbíhat.

Nicméně já mám problém s podstatou té věci, o které se hlasuje, protože si nemyslím, že je rozumné vstupovat do vlády vedené Andrejem Babišem z řady důvodů, které jsem již v minulosti několikrát opakoval. Myslím tím jeho trestní stíhání až po střet zájmů, který to vytváří, jeho možnost ovlivňovat orgány činné v trestním řízení, policii, státní zastupitelství a možný i pokus ovlivňovat soudy, který doufám, že nenastane. A je to také pokles politické kultury, těch důvodů je celá řada, jsou i v programové oblasti.

Jak to myslíte?

Když se podívám právě na to programové prohlášení, nemyslím si, že bude sociální demokracie schopna přijít s nějakou zásadní změnou. Ano, je tam pár střípků, které jsou zajímavé, jako je zrušení karenční doby nebo navýšení peněz na rodičovskou, ale spousta věcí tam chybí. Pak tam jsou problematické věci jako třeba důchodová reforma, o které ČSSD vždy tvrdila, že ji nechce. Stejně tak jsme mluvili a mluvíme, že exekuce a zadlužení je stále velký problém, který se musí řešit. Když se podíváte na vládní prohlášení, tak je to v této oblasti úplně tragické.

V čem?

Jsou tam používané takové nejisté formulace jako "zvážíme zavedení tohoto a zvážíme tamto..." Ale z minulosti všichni víme, že hnutí ANO se těmto změnám bránilo, takže se dá předpokládat, že z toho pravděpodobně nic nebude.

Když budeme spekulovat, myslíte si, že bude vláda hnutí ANO ve spojení ČSSD s podporou komunistů, stabilní?

To nevím. Osobně velkou stabilitu nepředpokládám. Bude to problematická koalice, která bude navíc závislá na podpoře komunistů. Rovněž tu vzniká další riziko a tím je nepřiznaná koalice hnutí ANO s SPD a KSČM. V tomto směru může být sociální demokracie přehlasovaná.

Pokud se zaměříme rovněž na zkušenosti z minulosti, Andrej Babiš nectil koaliční smlouvu, dohody pro něj nic neznamenají a on sám to potvrzoval tím, když opakovaně tvrdil, že jí ani nečetl, neboť jsou v ní nesmysly. Jakmile Babiš dostane důvěru, bude si zkrátka dělat vše po svém a nebude se řídit tím, co je napsáno na papíře. Mám pochybnosti, jak to bude fungovat hlavně z pohledu prosazování věcí, na kterých lpí sociální demokracie.

Proč podle vás ČSSD chce jít do vlády?

Pominu-li ambice některých jednotlivců, pro které to může být šance dostat se na určitý vyšší post, tak si myslím, že především to je strach z toho, že by strana nezvládla opoziční roli.

Takže si nemyslíte, že kdyby strana šla do opozice, že by jí to před nadcházejícími komunálními volbami neuškodilo?

Já si naopak myslím, že jí spíše uškodí právě vstup do vlády. Pokud strana, která postupně z třiceti procent a dvaceti procent propadla na sedm procent podpory u voličů, nezapracuje sama na sobě, nepokusí se obnovit svou vnitřní sílu a definovat svoje hodnoty a postoje, a místo toho vstoupí do vlády s pochybným partnerem, jako je Andrej Babiš, bude pro voliče mnohem méně srozumitelná, než kdyby v opozici jednoznačně formulovala svou politiku.

Myslím si, že pokud má někdo strach z toho, že neobstojí v opozici, tak téměř nemá nárok na politickou existenci. Protože právě opozice je to, kde sociální demokracie v minulosti mohla formulovat jednoznačně své programové principy a kde nabírala na síle.

Vy už od počátku vyjadřujete svůj nesouhlas vůči vládě s hnutím ANO. Co by vás přesvědčilo, abyste změnil názor?

V tuto chvíli si neumím představit, co by mě mohlo přesvědčit o opaku. Já mám jednoznačný názor, že do takové vlády my vstupovat nemáme, neboť je to pro Česko špatně.