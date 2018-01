Dobrá práce! chválí šéfbodyguard Zemanovu ochranku

Policisté při napadení prezidenta Miloše Zemana odvedli velmi dobrou práci, řekl prezident Asociace osobních strážců ČR Pavel Caprata. Ochránci prezidenta reagovali přiměřeně, uvedl. Prověřit by se ale podle něj mělo, jak se aktivistka do volební místnosti dostala. Její přítomnost ve volební místnosti považuje za určité selhání.

Polonahá žena dokázala před zákrokem přiběhnout s rukama nad hlavou až před Zemana, než ji srazil k zemi jeden z členů ochranky. Další policista ve stejné chvíli přiskočil k prezidentovi a strhl ho směrem ke stolu, za kterým seděli členové volební komise.

Zemana při odchodu z volební místnosti podpírala dvojice ochránců, další vedl jeho manželku Ivanu Zemanovou. Křičící aktivistku nejprve osobní strážci srazili na zem a zkroutili jí ruce za zády, trojice mužů ji z místnosti vyvedla krátce za prezidentem.

Podle Capraty policisté z Útvaru pro ochranu prezidenta odvedli při incidentu velmi dobrou práci. "Část ochránců kryla pana prezidenta, další zpacifikovala aktivistku a další střežili prostor proti dalším potenciálním útočníkům. Jednoznačně z mého pohledu byl zákrok adekvátní, přiměřený a dobře odvedený," řekl Caprata.

Podobný názor v České televizi zastával také Stanislav Kazbunda z Policejní akademie ČR. "Ochranka zasáhla takovým způsobem, jakým zasáhnout měla," uvedl Kazbunda.

Bodyguardi podle Capraty jsou na podobné situace připraveni a musejí je trénovat. "Je vždycky ideální, pokud se to trénuje s chráněnou osobou. Předpokládám, že pan prezident je přiměřeně seznámen s tím, jak v případě ohrožení jeho osobní strážci postupují. Jsem osobně přesvědčen o tom, že si to s nimi zkouší," podotkl Caprata.

Uvedl také, že Anželina Diašová patří mezi známé aktivistky hnutí Femen a mělo by se prověřit, jak se do místnosti dostala. "Do volební místnosti s panem prezidentem by se rozhodně neměla dostat, tohle je určitě věc k prošetření. Nikdo takový by se tam neměl dostat," míní Caprata.

Podle zpravodajky ČTK žena přišla do volební místnosti s minimálně půlhodinovým předstihem a vmísila se mezi novináře. Nepřipadala jim podezřelá, protože na Zemana u voleb čekaly také zahraniční štáby. Incidentem se zabývá pražská policie.