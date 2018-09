Doufáme, že lidé ocení, co jsme pro ně udělali, říká Zícha

Místostarosta pro městskou část Praha 4 Lukáš Zícha je přesvědčen, že z nevzhledné lokality se jemu i jeho kolegům v posledním volebním období podařilo vytvořit příjemnější místo k žití. Ať už se jedná o otevření biotopového koupaliště na Lhotce, revitalizace parků nebo renovace volnočasových prostor. Ve své práci by chtěl pokračovat i v dalších čtyřech letech. Co ještě na Praze 4 chystá?

Scházíme se na biotopu koupališti Lhotka, které je jedním z nejzdařilejších projektů v celé Praze, vnímáte to tak i Vy?

Určitě, hlavně se jedná o chloubu Prahy 4 a nápad našeho radního Ondřeje Růžičky.

Jak dlouho trvala realizace celého biotopového koupaliště Lhotka?

Celková doba realizace včetně vyřízení stavebního povolení, výstavby a zprovoznění trvala tři roky. Vždy zde bývalo koupaliště. Vlastnil ho stát, který ho odprodal soukromému vlastníkovi. Ten tu sice chtěl zachovat vodní plochu, ale v okolí chtěl vybudovat bytové domy. To se naštěstí nepovedlo, městská část i občané byli proti. Předchozímu vedení radnice se podařilo pozemky odkoupit zpátky a díky tomu jsme my mohli zrealizovat biotopové koupaliště.

V čem je biotopové koupaliště lepší než klasické?

Výhodou biotopového koupaliště je, že čištění probíhá jen a pouze přírodní cestou. Celkem obsahuje tři nádrže. Z koupací plochy odtéká voda na vyčištění do první z nich, rostlinného meandru. V prostřední nádrži probíhá finální čištění a poté voda teče zpět do koupací části.

Jaká je kapacita koupaliště, které ještě běží ve zkušebním provozu?

Prozatím je to šest set lidí. Po ukončení zkušebního provozu však stoupne kapacita až na tisíc návštěvníků. Nyní se za den vymění až patnáct set lidí, ale v příštím roce by mohlo koupaliště využít denně minimálně dva tisíce návštěvníků.

Je vidět, že koupaliště ještě není zcela kompletní, počítáte ještě pro příští sezonu s nějakými omezeními?

Po ukončení sezóny musíme vybrat stavební firmu, která dokončí závěrečnou fázi úprav koupaliště Lhotka. Ta by měla začít pracovat nejpozději začátkem listopadu. Dobudujeme zde beachvolejbalové kurty, hřiště na malou kopanou a nové dětské hřiště. Musíme také zvětšit počet parkovacích míst, který je prozatím nevyhovující. Do dubna 2019 by mělo být vše hotovo.

Co na nové koupaliště říkají místní?

Občané si ho velmi pochvalují. Především nízkou cenu vstupného a pak samozřejmě čistě přírodní formu koupaliště, které je bez přidaného chlóru a díky tomu vhodné i pro alergiky. Navíc nekupujeme vodu z vodovodního řadu, ale doplňujeme vodu zdarma ze třech vrtů v okolí. Jediný problém jsou parkovací místa, jejichž kapacitu ale budeme trochu navyšovat, ale zároveň budeme žádat obyvatele, že na koupaliště nejlépe MHD.

Jaká je před blížícími se volbami ve vaší straně nálada?

Tak samozřejmě optimistická. Doufáme, že lidé ocení to, co jsme tady pro ně udělali. Nejenom biotopové koupaliště, ale postavili jsme dům pro svobodné matky, podařilo se zahájit renovaci venkovních volnočasových prostor, rekonstruovat park na Zeleném pruhu, vybudovat nádrže na zachycování dešťové vody, otevřít starou školou v Braníku, posunout proces zastřešení Spořilovské a mnoho dalšího. V dalším volebním období má náš radní pro životní prostředí Ondřej Růžička v plánu revitalizaci Kunratického potoka. Věřím, že budou lidé s naším programem spokojeni a že nám dají silný mandát, který nám zajistí jeho naplnění.

Je revitalizace volných ploch něco, co je základem pro Vaši další práci?

My to považujeme za velké téma našeho programu. Zdědili jsme na Praze 4 opravdu nevkusné veřejné prostranství. Nejedná se pouze o velké parky nebo náměstí. Je to i Budějovická, mikroparky nebo vnitrobloky. To je oblast, které se chceme hodně věnovat.

Jaké jsou Vaše největší trumfy oproti ostatním stranám?

Především to, že jsme blíže občanům. Než něco zrealizujeme, tak se jdeme zeptat místních obyvatel. Zde na Lhotce jsme vytvořili komisi pro obnovu koupaliště Lhotka, které předsedá náš radní Ondřej Růžička a byla složena i z občanů. Tato komise se sešla a shodla se na usnesení, jak by si podobu koupaliště lidé představovali. K tomu jsme při revitalizaci hodně přihlíželi.

Jaké budou Vaše kroky po volbách?

Kromě revitalizace parků a volných prostranství bychom se chtěli hodně věnovat i kulturním akcím. Jednou z priorit je, aby na sezonní akce měli občané vstup zdarma a byl jim předkládán kvalitní program. Ať už půjde o vinobraní, tančírnu nebo jakoukoli jinou akci, kde se budou občané potkávat.

Na jaře jste bojovali s problémem při zavedení parkovacích zón, čím byly nesnáze způsobené?

Naším prvotním cílem v komunální politice na Praze 4 bylo zvýšení bezpečnosti, což se nám podařilo. Zavřeli jsme v této městské části všechny herny. Tím dalším pak vyřešení problémů s parkováním hlavně kolem stanic metra a v Podolí. Zavedení parkovacích zón chrání naše rezidenty a ti mají větší šanci najít místo na stání před svým domem. Samozřejmě systém má i své nedostatky. My celou situaci po zkušebním provozu vyhodnotíme a provedeme patřičná řešení. Ale vždy ve spolupráci s občany.

Celá Praha přes léto bojovala s dopravními omezeními, jaká je situace zde na Praze 4?

Naše městská část má problém s dopravou hlavně na Jižní spojce a v ulici 5. května. Ale všechna řešení na sebe musí samozřejmě navazovat. Takže, jestli budeme revitalizovat ulici 5. května, což je v plánu, musíme najít občanům alternativu.

S jakými dalšími problémy kromě veřejných prostranství se Vaše městská část potýká?

Za jeden z největších problémů považuji uzavření jednoho východu z metra Budějovická. Navíc máme na našem území asi nejošklivější stanici metra v celé Praze, což je Kačerov. Ačkoliv je to ostuda hlavně dopravního podniku, tak se nezříkáme odpovědnosti. Uděláme všechno proto, aby byla stanice zrekonstruovaná a byl vybudován bezbariérový vstup.

Jak pokračuje plánování a případně práce na budoucí nové lince metra D, jejíž první úsek se nachází právě na Praze 4?

My doufáme, že již v příštím volebním období se první úsek metra D začne kopat. Zároveň jsem si téměř jistý, že za jedno volební období se to nepovede, ale budeme rádi, když se začne se stavebními pracemi. A uděláme pro to všechno.

Dá se tedy říct, že nový úsek bude jednou ze stranických priorit?

Přesně tak, zároveň je třeba si uvědomit, že městská část je pouze jednou ze stran, které vedou nad tímto problémem dialog. Přesto budeme koordinovat schůzky tak, aby všechna zbývající území mohl magistrát odkoupit a o nejdříve se mohlo začít stavět.

Očekáváte nějaké problémy při odkupu pozemků?

"Problém" je, že magistrát si nemůže dovolit vykoupit pozemky za ceny vyšší, než je znalecký posudek nebo takzvaná cenová mapa. Magistrát se proto rozhodl zřídit akciovou společnost, což podle nás ale není úplně šťastné řešení. Přesto doufáme, že se podaří pozemky odkoupit nebo najít alternativu.

Kde by mohla v budoucnu jít Praha 4 ostatním částem hlavního města příkladem?

Já myslím, že určitě nově v rekonstrukci bytových domů, které jsem do rozpočtu prosazoval. Ve spolupráci s odborníky na památkovou péči se nám podařilo opravdu vkusně zrekonstruovat již 7 činžovních domů v Nuslích.

Přesto jsou lokality, které nepatří mezi oblíbená místa k bydlení, jako je Náměstí bratří Synků, část Pankráce a podobně. Kde vidíte řešení?

Právě v Nuslích vlastní městská část největší počet bytů. Když byste šel na Náměstí bratří Synků, tak zrovna v tuto chvíli je na městském domě lešení a opravuje se. A takových činžovních domů, které již prošly rekonstrukcí, je daleko více a další jsou naplánované. Zároveň jsme trochu zpřísnili pravidla pro sociální bydlení. Díky tomu se nám daří obnovit staré Nusle tak, aby bylo příjemné místo k životu.