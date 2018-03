Evropa opakuje chyby komunistů, říká šéf KSČM Filip

Komunisté jsou ochotni tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD, nechtějí za to ministerská křesla, ale zastoupení ve vedení státních podniků a institucí. Je to podle nich nejlepší obrana demokracie. "Nedokázal bych sedět ve vládě, která by bez diskuse plnila závazky NATO," vysvětluje v rozhovoru pro nové vydání časopisu TÝDEN Vojtěch Filip, předseda KSČM. Letos se přes historicky nejhorší volební výsledek chystá ve straně obhajovat předsednické křeslo.

Co budete mít z tolerance menšinové koalice ANO a ČSSD?

Především chceme, aby Česko mělo stabilní vládu, není dobré mít v tak turbulentní době jako dnes nestabilní kabinet. Zadruhé, hnutí ANO nám nabídlo podíl na programovém prohlášení vlády. Jsme přesvědčeni, že náš program je důležitý nejen pro naše voliče, ale i pro ostatní občany, a tak chceme naše priority prosadit.

Proč nechcete jít do vlády, kde můžete plnit program mnohem spolehlivěji?

Nenašli jsme stoprocentní průnik v programu, především se s ANO, ale i ČSSD lišíme v bezpečnostní a zahraničněpolitické otázce. Nedokázal bych sedět ve vládě, která by bez diskuse plnila závazky NATO. Podle nás by bezpečnost České republiky neměl zajišťovat vojenský pakt reagující na rozložení sil po druhé světové válce, pro nás je prioritní garant Rada bezpečnosti OSN.

Není právě v této nejisté době potřeba být v nějakém vojenském paktu? Neukazuje to třeba i pokus o vraždu agenta Skripala bojovým plynem?

Naopak, je třeba hledat nové bezpečnostní záruky. Měla by být svolána nová konference o spolupráci a bezpečnosti v Evropě, vždyť i od Helsinek v roce 1975 uběhla dost dlouhá doba. V případě atentátu na Skripala se nezlobte, ale já nevěřím Velké Británii, že za tím stojí Rusko. Co by to Vladimiru Putinovi před volbami mělo přinést?

Neznepokojuje vás, že Rusko označilo Českou republiku nepřímo jako viníka - coby původce plynu?

Oni nás neobvinili, že za to můžeme, ale že i Česko umí něco takového vyrobit. Na to můžeme být hrdí, že máme skvělé chemiky. Stejně tak nemůžete Česko obvinit v každém případu, kdy zabíjí semtex, protože se vyrábí u nás. Já to nebral ze strany Ruské federace jako obvinění.

Říkal jste, že tolerance vlády by byla za programové ústupky, mají komunisté i nějaké personální požadavky?

Máme zájem o to, aby vedení státních podniků a organizací bylo dál otevřeno politickým stranám. Pokud jsou tady strategické podniky, například VZP, měly by mít politické strany právo vyslat tam své odborníky. Nemusí a nemají to být poslanci, ale vyřazení politických stran je nepřípustné. Na tom trváme dlouhodobě.