Faltýnek: Ceny pozemků u restitucí církví jsou nadhodnocené

Cena za zemědělské a lesní pozemky, za které při restitucích dostávají církve kompenzace, byla podle předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka několikanásobně nadhodnocená. Tuto argumentaci již před několika lety použil i současný premiér Andrej Babiš (ANO), podle nějž jsou restituce "předražené" zhruba o 54 miliard korun. V současnosti se v Poslanecké sněmovně debatuje o zdanění restitucí.

Faltýnek v České televizi řekl, že kompenzace za zemědělskou půdu, která podle něj reálně stála zhruba 11 korun, byly ohodnoceny na 44,6 koruny za metr čtverečný, u lesních pozemků pak na necelých 28 korun, ačkoli ve skutečnosti stály korun 16. "My jako hnutí ANO jednoznačně říkáme, že to, co bylo ukradeno, musí být vráceno. A to se stalo, akorát ty ceny byly jiné než ty reálné," prohlásil Faltýnek. Dodal, že by byl pro schválení zdanění hned, nemuselo by se tak čekat rok, než se k problematice vyjádří Ústavní soud, jak navrhuje poslanec Marek Benda (ODS).

Ministerstvo kultury v minulosti argumentovalo tím, že k vyšší průměrné ceně zemědělské půdy se dospělo proto, že od roku 1948 se část církevních polí přeměnila na stavební parcely, které mají podstatně vyšší cenu.

S návrhem na zdanění restitucí dnes v diskusi v ČT nesouhlasil předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek, který připomněl, že šlo o narovnání stavu mezi státem a církvemi a že součástí smlouvy bylo i to, že stát po skončení restitucí nebude platit provoz církví. Podle něj je návrh na zdanění útokem i na židovskou obec, nejenom na katolickou církev.

Piráti v tomto týdnu vyzvali vládu, aby předložila analýzu týkající se vyplácení finančních náhrad za restituce církevního majetku. Do předložení analýzy by sněmovna měla zastavit projednávání návrhu zákona, který by tyto finanční náhrady zdanil, uvedl předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Druhé čtení návrhu zákona je na programu zářijové schůze sněmovny, zdanění náhrad podporují vládní ANO a ČSSD, stejně jako opoziční KSČM a SPD. Proti jsou ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Analýza by měla podle Pirátů vycházet z aktuálních údajů Českého statistického úřadu a měla by transparentně doložit vyčíslení paušální finanční náhrady.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve řekla, že vypracování analýzy možné je, termín, kdy by ji mohla vláda dodat, ale neuvedla. Ministryně také podpořila zdanění náhrad, které jsou podle ní přemrštěné. Zdanění by podle ní mohlo být účinné od počátku příštího roku, pokud zákon včas schválí parlament.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek návrh na zdanění náhrad označil za nepřijatelnou hanebnost. Pokud by ve sněmovně vznikl podnět k Ústavnímu soudu kvůli zákonu, TOP 09 by se k němu připojila.

Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi byl schválen v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS). Počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona od roku 2013.

Kardinál Dominik Duka považuje návrh na zdanění náhrad za skandální. Církve by se podle nejvyššího představitele katolické církve v zemi bránily soudně.