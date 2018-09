Faltýnek v Duelu Jaromíra Soukupa: Na mýtném ušetříme deset miliard

Ve čtvrtečním Duelu Jaromíra Soukupa se představil místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. S generálním ředitelem televize Barrandov Jaromírem Soukupem probíral aktuální témata, která hýbou společností.

V úvodu pořadu se Jaromír Soukup dotkl téma dotací. Jako příklad uvedl premiéra Andreje Babiše a ministra zemědělství Miroslava Tomana. Osoby s vlivem na státní rozpočet by podle evropského nařízení neměli pobírat dotace. Faltýnek ale jakýkoli střet zájmů odmítl.

Host pořadu zmínil také situaci kolem Lesů České republiky, které se letos potýkají s nižším výdělkem, který způsobilo sucho a problém s kůrovcem. Lesy ČR podle něj potřebují kvalifikované pracovníky, kteří by si s kůrovcem poradili.

Moderátor pořadu zmínil také blížící se komunální volby. Jaroslava Faltýnka se dotázal, co si myslí o volebních kampaních. Neutrhli se politici ze řetězů? "Vůbec ne. Podívejte se na minulé volební období. Splnili jsme všechny sliby. Například zlevnili dopravu nebo zvýšili důchody."

Koalice v Praze fungovala

Řeč byla také o vztazích v hnutí ANO. Jaromír Soukup se svého hosta ptal, jestli je pravda, že se Faltýnek s Babišem v názorech občas rozcházejí a zda mezi sebou nemají klín. "Útoky na Andreje Babiše nefungují, takže konkurence přišla na to, že by nás mohla rozhádat zevnitř," odmítl místopředseda sněmovny jakýkoli rozpor mezi šéfem vlády a svou osobou.

Právě k vládě směřoval další dotaz připraveného moderátora. Ptal se, jaký je vztah premiéra s ministrem spravedlnosti (a zatím ještě zahraničí) Janem Hamáčkem. Jako příklad uvedl rozdílné názory v kauze syrských sirotků. "Oni spolu vycházejí normálně. Jsou schopní jít spolu na pivo. Lidsky to mezi nimi funguje," vysvětlil Faltýnek. Jaromír Soukup následně dodal, že jejich pozici nejspíš výrazně ovlivní následující komunální volby, především v Praze.

Právě v hlavním městě obhajuje hnutí ANO vítězství. Průzkumy ukazují, že větší naděje na "titul" má spíš ODS, či Piráti. Praha je podle Faltýnka velmi důležitá. Zároveň ale připomněl, že současná koalice, ve které hnutí ANO je, neudělala žádnou chybu. "Ani s výstavbou metra D?" doptal se moderátor. "Ani s metrem. Proběhla soutěž, ve které vyhrála firma Penta, za kterou jsou vidět úspěchy."

Systém exekucí špatně nastaven

Po krátké přestávce se oba diskutéři přesunuli k tématu mýtného. Jedná se o jednu z největších státních zakázek poslední doby, kterou vyhrála firma SkyToll. Jaromíra Soukupa zajímalo, proč stát nevybírá peníze sám, když mýtné brány i silnice vlastní.

"Vláda v roce 2006 vybrala firmu Kapsch, když vyloučila ostatní účastníky. Ročně se vybíralo deset miliard a dvě zůstaly firmě. My po příchodu do vlády vyhlásili neutrální výběrové řízení a vyjednali s Kapschem slevu. Teď proběhlo řízení, po kterém ušetříme další miliardu ročně. Celkem to za deset let dá deset miliard, které můžeme investovat jinde," odpověděl Faltýnek.

Zásadním problémem jsou také exekuce. Stát dovolil firmám rozšířit dluhy v řádu desítek korun na tisíce. Většinu peněz ale dostanou exekutoři a advokáti, nikoli původní věřitelé. Faltýnek se se Soukupem shodl na tom, že současný systém je špatně nastavený.