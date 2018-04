Fiala: Příští volby vyhraje ODS

Andrej Babiš a Miloš Zeman se nám snaží vnutit, že není jiná varianta než menšinová vláda ANO podporovaná SPD a KSČM, říká Petr Fiala, místopředseda sněmovny a šéf ODS. Podle něho možnost demokratického kabinetu s důvěrou existuje. Stačí, když se Babiš vzdá premiérského křesla. Občanští demokraté se do koalice nehrnou, jako alternativa ANO čekají na další volby.

Jednání ANO s ČSSD o vládě nejprve zkrachovala, nyní se k nim Babišovo hnutí chce opět vrátit. Je to pro vás dobrá, nebo špatná zpráva?

Špatná zpráva je, že nemáme šest měsíců po volbách vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny. Jednání se vedla jen asi poslední čtyři týdny. Nepřekvapuje mě, že se ANO a ČSSD shodly na programu, vždyť spolu vládly čtyři roky, prosazovaly levicovou politiku, zaváděly regulace, komplikovaly život podnikatelům, živnostníkům a vlastně každému. Neinvestovaly do vzdělání nebo infrastruktury. Stejně tak mě nepřekvapuje, že zatím nevznikla vláda s většinou ve sněmovně, protože Andrej Babiš sleduje jiný cíl: mít jednobarevnou vládu. Bohužel jedinou překážkou demokratické většinové vlády nejsou programové záležitosti, jak to obvykle bývá, ale zájmy této země se podřizují zájmům Andreje Babiše.

Prezident doporučil Andreji Babišovi vést rozhovory s SPD a KSČM. Poslanci ANO to minulý čtvrtek odmítli a chtějí znovu jednat s ČSSD. Kdo bude vládnout?

Podle veřejných vystoupení byla ČSSD připravena jít až na hranu a tolerovat trestně stíhanou osobu v čele vlády za ministerstvo vnitra. Riskovali konflikt v členské základně, ale ani to Babiš původně neakceptoval. To je pro mě důkaz, že na straně ANO není upřímná vůle k dohodě. Jsou tady dva zájmy: Miloše Zemana na vzniku kabinetu ANO s komunisty a okamurovci a Babišův zájem mít svou jednobarevnou vládu. Šest měsíců si veřejnost měla zvykat na to, že spolupráce ANO s KSČM a SPD je něco normálního nebo okolnostmi vynuceného, ale to není pravda! To je iluze, klam, mýtus, který se musí veřejnosti stále vysvětlovat. Je to volba ANO od počátku a přání prezidenta, ale země by neměla být rukojmím zájmů dvou lidí.

Nebyly by lepší předčasné volby?

Vždyť je to demokratický nástroj, a jak nedávno připomněl například Vladimír Špidla, ve Španělsku odblokovaly politickou scénu a umožnily vznik vlády.

Bojíte se jich?

ODS se jich nebojí, pravděpodobně bychom šli opět nahoru a dopadli mnohem lépe než na podzim. Je to demokratický nástroj, ale velmi výjimečný, když selžou všechny standardní mechanismy. Tam ještě nejsme. Mám dojem, že Andrej Babiš jen hrozí: "Budete chodit k volbám tak dlouho, dokud nebudu premiérem."

